Колишньому голові "Укрзалізниці" Марчеку перед звільненням заплатили мільйон

Колишній в.о. голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек у квітні отримав 1,3 млн гривень зарплати. Це вдвічі більше, ніж йому нарахували в березні.

Інформація про це міститься в декларації Марчека, яку він подав перед звільненням з компанії.

Зарплата Марчека

Так, зарплату в квітні колишній топ-управлінець отримував два рази. На початку місяця – 257947 грн і 1053295 грн в середині, що в сумі становить 1 млн 311 тис. грн.

Зарплата Марчека в квітні nazk.gov.ua

Зарплата Марчека в квітні nazk.gov.ua

Дохід Марчека за місцем роботи в березні був більш ніж удвічі меншим – 641548 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади виконувача обов'язків голови правління "Укрзалізниці" (УЗ) і виключив його зі складу членів правління.. Тимчасовим главою правління буде Іван Юрик.

"Укрзалізниця" змушена перейти на чотириденний робочий тиждень з липня 2020 року. Про це повідомив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він звинуватив нинішню владу в провалі реформи.