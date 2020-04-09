Коли закінчиться карантин, а українці повернуться на роботу: в Кабміні підготували сценарії

Кабінет міністрів розглядає два сценарії ослаблення карантину. Уже відомо, що найперше повернуться на роботу працездатні українці та запустять громадський транспорт. Відбудеться це у травні. За інформацією OBOZREVATEL, ймовірно вже після свят, 12 травня.

Але є й інший сценарій – якщо пік захворюваності припаде на кінець квітня і ситуація в перший тиждень наступного місяця не зміниться, вдома доведеться просидіти довше.

Детальніше про те, коли і як українці зможуть повернутися на свої робочі місця – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Два сценарії від Кабміну: коли закінчиться карантин

Уже зараз відомо – у квітні карантин однозначно не закінчиться. Не закінчиться він і у травні, але перше послаблення для тих, хто працює, цілком можливе. І то за умови, що кількість хворих знижуватиметься. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив: інформація про те, що у квітні закінчиться карантин – лише чутки.

Найвірогідніше, загальний карантин продовжать до травня, можливо, йдеться про середину наступного місяця. Неофіційно OBOZREVATEL розповідають у Кабміні: напевно, українцям дозволять їздити на роботу з 12 травня.

ВООЗ офіційно звернулася до всіх урядів країн, де карантин дав свій результат, із проханням не скасовувати його. І хоча кількість підтверджених випадків захворювання в Україні зростає (дивіться інфографіку), цілком ймовірно, що цифри були б значно вищими, якби не карантин.

Але з іншого боку, економіка просто не витримає простій у кілька місяців. За різними оцінками, тимчасово закрилися близько 600 тис. підприємств. Мінімум два мільйони людей залишилися без заробітних плат. Для прикладу, втрати авіаційної галузі лише за перший квартал 2020 року оцінили в 10-15 млрд гривень. В умовах жорсткого карантину у 57% українців заощаджень вистачить на 4 тижні чи навіть менше.

З таким твердженням погоджується і Шмигаль. "Україна не може собі дозволити не працювати 2-3 місяці... За нашим планом, якщо буде зниження динаміки захворювання, то в кінці квітня буде поетапне послаблення. Перше – на роботу підуть люди працездатного віку і паралельно запуститься транспорт", – сказав прем'єр на засіданні уряду.

Зараз уряд розглядає два сценарії. Перший – динаміка захворювання знижуватиметься, вже 12 травня українці вийдуть на роботу, запустять транспорт. При цьому всі обмеження (маски, засоби захисту, карантин у школах, обмеження для пенсіонерів, кількість осіб у магазинах, санітарні норми) збережуться.

Другий – пік захворюваності ще тільки попереду. Наприклад, за прогнозом українських вчених зі Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку до кінця квітня в країні захворіє 45 тисяч громадян і 3 тисячі помре. Тож розраховувати на завершення карантину для тих, хто працює, у травні не варто – карантин можуть продовжити аж до літа.

Роботодавці очікують кінця карантину, а медики застерігають щодо проблем

Сфера послуг, туризм, готельно-ресторанний бізнес – всі вони без карантину фактично залишаються без будь-якого заробітку. Для прикладу, авіаційна галузь України вже заявила: без допомоги держави компанії очікує банкрутство, оскільки вони не зможуть самостійно оговтатися від збитків.

Президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижов у коментарі OBOZREVATEL заявив, що безпосередній удар від карантину відчули на собі 425 тисяч підприємців. З урахуванням того що "Україна – це країна, в якій є так звана неформальна, тіньова, сіра економіка, яка, за різними оцінками, становить від 25% до 50%", кількість підприємців, по яких вдарили карантинні заходи, становить понад 600 тисяч.

На думку Чижова, тривалий карантин "ставить великі завдання перед державою". "Судячи з тих рішень, які ухвалюються на рівні країни, на рівні Верховної Ради і Кабінету міністрів, всі усвідомлюють важливість і складність завдання, але питання в тому, чи є такі ресурси", – зауважив він.

Інфекціоністи ж ставляться до рішення закінчити карантин обережніше. Лікарка-інфекціоністка Алла Мироненко зазначає: зараз вірус передається здебільшого людьми, які тиждень-два тому повернулися з інфікованих країни, але цей "ресурс" повинен вичерпатися до кінця квітня через карантинні заходи.

"В Україні екстраординарна ситуація. Ми пустили 150-170 тисяч людей, які повернулися з найбільш інфікованих країн. Ось вони і ті особи, з якими вони контактували, роблять погоду нам зараз. Якщо цей "ресурс" вичерпається і всі дотримуватимуться гігієни рук, дистанції, а у приміщенні вдягатимуть маску, гадаю, нам вдасться стримати вірус. Карантин можуть почати послаблювати після 24 квітня, я б ще запустила громадський транспорт", – наголосила вона.

Карантин дає можливість запобігти спалаху, який може бути викликаний тими, хто приїхав з-за кордону. Так чи інакше, вже у травні, ймовірно, українці повернутися на свої робочі місця. Однак проблеми на цьому не закінчаться. Економіці доведеться зіткнуться з масштабною світовою кризою, що зачепить усіх громадян країни.

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