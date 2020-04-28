Коли в Україні закінчиться карантин, запрацюють метро і магазини: опубліковано нові дати
В Україні вже 18 травня можуть частково відкрити метрополітен і ТРЦ без розважальних майданчиків, а з 12 травня запрацюють магазини. При цьому продуктовим ринкам дозволять працювати вже на цьому тижні.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Ми моделюємо виходячи з нинішньої ситуації. Можу сказати точно, що так чи інакше основні карантинні обмеження діятимуть до кінця червня-початку липня. Масковий режим же мінімум до осені, а там видно буде", – пояснив співрозмовник.
З 12 травня можуть відкрити:
парки і сквери, зони відпочинку, пляжі;
перукарні;
магазини техніки, канцтоварів (торгівля непродовольчими товарами);
кав'ярні (на винос);
веломагазини і автомийки;
заклади громадського харчування з обслуговуванням на винос;
спортивні зали;
готелі;
ремонт годинників, ремонт велосипедів, ремонт ювелірних виробів;
послуги домашнього персоналу;
прокат предметів особистого користування;
послуги з ремонту взуття, одягу.
Через тиждень після першого кроку, з 18 травня можуть відкрити:
ТРЦ без розважальних зон;
театри і кінотеатри;
спортивні майданчики;
заклади громадського харчування з відвідувачами;
деякі заклади освіти;
метро з обмеженнями (спеціальні перевезення).
В кінці травня-першій половині червня (чітка дата не озвучується):
повноцінно запрацює метро;
розважальні заклади;
ресторани і кафе;
заклади культури.
Важливо! Відкриватимуть не всі заклади, а ті, які зможуть дотримуватися санітарних умов (10 квадратів на людину, контроль температури в окремих випадках, маски, дезінфекція). Крім того, це лише попередній план й він розрахований на те, що істотного зростання захворюваності в Україні вже не буде.
Зазначимо, Кабінет міністрів опублікував п'ять кроків, в яких описані умови послаблень карантину і самі послаблення. Джерела OBOZREVATEL у Кабміні кажуть, що такі кроки швидше умовні. Влада орієнтуватиметься і на ситуацію в країні, і на умови карантину в європейських країнах.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, уряд України планує створити в країні близько півмільйона робочих місць при цьому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч грн.
Кабмін не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон. Навіть за умови, що інші країни спеціально для них будуть послаблювати карантинні обмеження і допомагати з виїздом.
Тим часом, з 1 березня Німеччина спростила правила працевлаштування для українців. Тепер громадяни України з дипломом або кваліфікацією і досвідом роботи, а також зі знанням мови можуть приїхати до Німеччини і протягом півроку шукати там роботу.