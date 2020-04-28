Коли в Україні закінчиться карантин, запрацюють метро і магазини: опубліковано нові дати

В Україні вже 18 травня можуть частково відкрити метрополітен і ТРЦ без розважальних майданчиків, а з 12 травня запрацюють магазини. При цьому продуктовим ринкам дозволять працювати вже на цьому тижні.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Ми моделюємо виходячи з нинішньої ситуації. Можу сказати точно, що так чи інакше основні карантинні обмеження діятимуть до кінця червня-початку липня. Масковий режим же мінімум до осені, а там видно буде", – пояснив співрозмовник.

З 12 травня можуть відкрити:

парки і сквери, зони відпочинку, пляжі;

перукарні;

магазини техніки, канцтоварів (торгівля непродовольчими товарами);

кав'ярні (на винос);

веломагазини і автомийки;

заклади громадського харчування з обслуговуванням на винос;

спортивні зали;

готелі;

ремонт годинників, ремонт велосипедів, ремонт ювелірних виробів;

послуги домашнього персоналу;

прокат предметів особистого користування;

послуги з ремонту взуття, одягу.

Через тиждень після першого кроку, з 18 травня можуть відкрити:

ТРЦ без розважальних зон;

театри і кінотеатри;

спортивні майданчики;

заклади громадського харчування з відвідувачами;

деякі заклади освіти;

метро з обмеженнями (спеціальні перевезення).

В кінці травня-першій половині червня (чітка дата не озвучується):

повноцінно запрацює метро;

розважальні заклади;

ресторани і кафе;

заклади культури.

Важливо! Відкриватимуть не всі заклади, а ті, які зможуть дотримуватися санітарних умов (10 квадратів на людину, контроль температури в окремих випадках, маски, дезінфекція). Крім того, це лише попередній план й він розрахований на те, що істотного зростання захворюваності в Україні вже не буде.

Зазначимо, Кабінет міністрів опублікував п'ять кроків, в яких описані умови послаблень карантину і самі послаблення. Джерела OBOZREVATEL у Кабміні кажуть, що такі кроки швидше умовні. Влада орієнтуватиметься і на ситуацію в країні, і на умови карантину в європейських країнах.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, уряд України планує створити в країні близько півмільйона робочих місць при цьому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч грн.

Кабмін не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон. Навіть за умови, що інші країни спеціально для них будуть послаблювати карантинні обмеження і допомагати з виїздом.

Тим часом, з 1 березня Німеччина спростила правила працевлаштування для українців. Тепер громадяни України з дипломом або кваліфікацією і досвідом роботи, а також зі знанням мови можуть приїхати до Німеччини і протягом півроку шукати там роботу.