В Україні продовжать карантин: коли вийдемо на роботу та що заборонять до липня

В Україні вже ухвалили рішення продовжити карантин щонайменше до травня. Найімовірніше, дрібні підприємства відкриють тільки 12 травня (дата ще обговорюється), водночас левова частка обмежень продовжить діяти до кінця червня, оскільки у владі бояться другої хвилі захворювань.

OBOZREVATEL неофіційно поспілкувався з високопоставленими чиновниками з РНБО та Кабміну й публікує головні сценарії розвитку ситуації.

Головне:

частину підприємств можуть відкрити 12 травня (передусім малий бізнес);

більшість обмежень діятиме до липня;

остаточне рішення ухвалять і оголосять тільки після Великодня;

громадський транспорт можуть запустити після травня, можливо, за виключенням метрополітену;

якщо карантин буде повноцінно діяти в ЄС, в Україні його також скасовувати не стануть.

Рішення оголосять після Великодня

Перше – зараз влада очікує, що спалах захворювань відбудеться на Великдень або відразу після нього. Саме в ці дні можуть проявитися симптоми у всіх, хто вже заражений, але поки не знає про це.

Відразу після свят оголосять проміжне рішення. У владних колах говорять: навіть якщо ситуація погіршиться, різко продовжувати карантин відразу до кінця травня або тим більше до середини літа не будуть. Діяти будуть поетапно.

"Жорсткі обмеження в будь-якому разі залишаться до липня. А втім, можливо, в першу хвилю продовжимо карантин до середини травня", – зазначив співрозмовник OBOZREVATEL. Цю ж інформацію неофіційно підтверджують і в РНБО, також не називаючи чіткі дати.

Про те, що підприємства можуть відкрити 12 травня, джерела OBOZREVATEL в Кабміні розповідали ще кілька днів тому. Але мова тільки про дрібний бізнес (фізособи-підприємці, ті, хто надає послуги населенню без накопичення водночас великої кількості людей в одному приміщенні).

Паралельно доведеться запускати й громадський транспорт. Можливо, метро не буде працювати й після того, як відкриють частину підприємств. Це стане проблемою насамперед для Києва та Харкова, там місцевій владі доведеться запускати додатковий наземний транспорт, дотримуючись обмеження за кількістю пасажирів.

Друге – українська влада, ухвалюючи рішення про закінчення карантину, орієнтуватиметься на ЄС. "Ситуація вже краща, ніж в Іспанії, Італії, але гірша, ніж в Німеччині, де вже є хороші тенденції. Ми будемо оцінювати ситуацію після свят. Очікуємо, що пік – після Великодня. Такої ситуації, що у нас закінчився карантин, а в ЄС він діє – не буде. Будемо орієнтуватися на європейський досвід", – розповів високопоставлений чиновник.

Більшість обмежень буде діяти й після травня

Частина співрозмовників OBOZREVATEL стверджує: навіть якщо українцям дозволять виходити на роботу в травні (за бажанням можна буде працювати віддалено), левова частка жорстких обмежень буде діяти й надалі.

Навіть якщо число підтверджених випадків коронавірусу почне стрімко знижуватися, до липня відвідувати пляжі, влаштовувати масові заходи, повноцінно відкривати торгові центри, дозволяти з'являтися на вулицях без масок не будуть.

Спершу в Кабміні розробляли щонайменше два сценарії продовження карантину. Тепер же вирішили продовжити всі обмеження до 12 травня і до цієї дати ухвалити остаточне рішення.

Якщо виявиться, що пік захворюваності ще попереду, плани можуть переглянути. Наприклад, за прогнозом українських вчених зі Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку, до кінця квітня в країні захворіє 45 тисяч громадян і 3 тисячі помре. В такому разі сподіватися на закінчення карантину для тих, хто працює, в травні не варто – жорсткий і повноцінний карантин можуть продовжити аж до літа.

Однак економіка просто не витримає простою в кілька місяців. За різними оцінками, тимчасово закрилися майже 600 тис. підприємств. Мінімум два мільйони людей залишилися без заробітних плат. Наприклад, втрати авіаційної галузі лише за перший квартал 2020 року оцінили в 10-15 млрд гривень. В умовах жорсткого карантину в 57% українців заощаджень вистачить на чотири тижні або навіть менше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Після карантину в Україні до 30% магазинів можуть не відкритися в разі неготовності деяких орендодавців істотно переглядати умови оренди.