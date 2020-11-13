Коли українці можуть не платити за тепло і гарячу воду: рахують кожен градус

В Україні, згідно з нормативами Кабміну, температура в утепленому приміщенні не повинна бути нижчою за 20 градусів (18 градусів для кутових кімнат). Якщо ж в квартирі холодніше, то платити за опалення по повній ціні не потрібно.

Про це йдеться в постанові Кабміну №151. Так, за кожен градус нижче норми сума в платіжках повинна зменшуватися на 5%. Наприклад, якщо замість 20 градусів у кімнаті стабільно 16 градусів, то вартість опалення повинна бути на 20% меншою. Правда, щоб зафіксувати таке порушення, потрібно офіційно звертатися до постачальника з вимогою під протокол вимірювати температуру і встановити причину.

Варто відзначити, що якщо у вас в квартирі є одна "холодна" кімната, швидше за все, причина в розбалансування стояка. У такому випадку потрібно викликати інженера, який виправить ситуацію.

Схожі нормативи діють і для гарячого водопостачання. Температура повинна бути від 50 до 75 градусів. Якщо температура від 45 до 49 градусів, тариф повинні знизити на 10%, а якщо від 40 до 44 – на 30%. Якщо немає і 40 градусів, то платити можна за тарифом за холодну воду.

Важливо! Знизити тарифи можна на період, коли комунальна послуга не відповідала заявленим якостям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.