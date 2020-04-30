Коли настав час іти в банк і з якими документами: у ПриватБанку розкрили правила

Сучасний банк – фінансовий партнер, який не лише примножує вклади і видає кредити, але й забезпечує здійснення всіх фінансових операцій. Як налагодити надійне партнерство з банком, стати улюбленим клієнтом і забути про проблеми – читайте у спеціальному проекті від OBOZREVATEL та ПриватБанку.

Цього разу ми розповімо про те, коли час звертатися до банку, і навіщо фінансовій установі потрібні ваші документи.

Банк – як сімейний лікар, що має постійно піклуватися про здоров'я свого пацієнта, стежити за його аналізами і надавати правильні рекомендації. Як і у випадку з лікарем, банк мусить регулярно оновлювати інформацію про клієнта.

Навіщо це потрібно? Підтримуючи контакт, оновлюючи документи, банк може запобігти випадкам шахрайства, а стежачи за операціями, не допустити відмивання коштів та забезпечити стабільну роботу установи.

У яких випадках варто звернутися до банку і оновити документи

1. Ви оновили фото в паспорті або сам паспорт

У 25 і 45 років кожен українець повинен оновлювати фотографію в своєму паспорті. Одразу після цього варто звернутися у банк з оновленою копією паспорта. До слова, зробити це можна онлайн. Досить у Приват24 прикріпити скан-копію.

Якщо раптом ви забудете звернутися до фінансової установи, ймовірно, банк надішле вам нагадування в Приват24 або навіть подзвонить з проханням відвідати відділення або ж зробити копію паспорта та надіслати онлайн.

Якщо ви поміняли паспорт на новий або взяли інше прізвище – також потрібно звернутися в банк. Головна ідея – у банку завжди має бути актуальна інформація про своїх клієнтів. За цим стежать всі надійні українські банки, того ж вимагає закон.

2. Ви змінили місце реєстрації

Якщо ви переїхали в інше місто, варто розповісти про це своєму банку. Інформацію про реєстрацію можна надіслати онлайн. Тоді банк знатиме, що тепер всі ваші операції будуть проходити з іншого міста і не засумнівається в тому, що розраховуєтесь саме ви, а не шахрай, який заволодів вашою карткою.

3. Ви плануєте зробити великий переказ або збираєтеся отримати значну суму

Якщо ви збираєтеся отримати на карту велику суму, або навпаки – переказати її, і сума ця значно вища, ніж ви зазвичай отримуєте або переказуєте, бажано попередити про це банк.

Згідно із законом, з 28 квітня перевіряти потрібно все перекази на суму від 400 тис. грн. Щоправда, банк і сам зацікавлений в тому, щоб працювати прозоро, тому може звертати увагу і на більш дрібні, але нетипові для вас перекази.

4. У вас кардинально змінився дохід

Якщо ви знайшли нову роботу і ваш дохід значно зріс, про це також варто попередити свій банк. Тоді фінансова установа буде розуміти джерело додаткових коштів і не засумнівається в законності переказів.

5. Ви давно не відвідували банк

Фінансова установа регулярно оновлює інформацію про своїх клієнтів. Тут працює індивідуальний підхід. Якщо для банку і так все зрозуміло: у вас відкрита зарплатна картка, ви витрачаєте стільки, скільки заробляєте, отримуєте гроші з відомого джерела, можливо, для вас оновлення інформації може проходити непомітно.

Якщо ви, наприклад, політик або чиновник, повинні щорічно заповнювати декларацію для НАЗК, швидше за все, і з боку до банку до вас буде підвищений інтерес.

Всі зміни легко вказати в анкеті, яку банки пропонують своїм клієнтам. І лише за необхідності деякі дані, що стосуються в першу чергу ваших фінансових можливостей, потребуватимуть підтвердження додатковими документами.

Всі матеріали спецпроєкту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram