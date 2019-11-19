Коханка Путіна купила землю на елітній Рубльовці: що відомо про її статки

Олімпійська чемпіонка Афін-2004 з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, яку називають коханкою президента Росії Володимира Путіна, придбала ділянку землі на елітній Рубльовці.

Вартість нерухомості її сім'ї досягла 1,25 млрд рублів, повідомляють "Відкриті медіа". На Кабаєву та її рідних оформлені 6 квартир, два будинки і 70 соток землі в чотирьох регіонах.

Як з'ясували журналісти, вперше Кабаєва оформила на себе землю на Рубльово-Успенському шосе у 2018 році. До цього моменту вся нерухомість була здебільшого зареєстрована на її родичів.

У неї є нерухомість у селищі будинку відпочинку "Успенське". Ділянка в 45 соток і два маєтки зареєстровані на бабусю олімпійської чемпіонки Анну Зацепіліну. Нова ділянка площею 25 соток, придбана Кабаєвою, межує із землею Зацепіліної.

Серед їхніх сусідів – знаменитий адвокат Генріх Падва, голова ради директорів "Східної гірничорудної компанії" Олег Місевра, голова видавництва "Просвещение" Володимир Узун. Там же ще кілька років тому був розташований будинок сім'ї генпрокурора РФ Юрія Чайки.

За оцінкою журналістів, приблизна ринкова вартість володінь родини Кабаєвої в "Успенському" перевищує 655 млн рублів (приблизно 251 млн грн).

Нерухомість Кабаєвих "Відкриті медіа"

Цікаво, що землю Кабаєва придбала у іншого спортсмена – олімпійського чемпіона з фігурного катання Антона Сіхарулідзе. Обидва вони були депутатами Держдуми від "Єдиної Росії". Потім Сіхарулідзе зайнявся прибутковим бізнесом – будує газопроводи та підземні сховища газу.

Як і багато представників російської еліти, сім'я Кабаєвої користується нерухомістю неподалік від Чорноморського узбережжя, в районі Красної Поляни. У сочинському селі Есто-Садок у 2010 році мати спортсменки Любов Кабаєва оформила оренду на 49 років. Двоповерхове шале коштує їм у 300 рублів у день (приблизно 113 гривень).

Нерухомість сім'ї Аліни Кабаєвої у Москві і Московській області "Відкриті медіа"

Нерухомість сім'ї Аліни Кабаєвої у інших регіонах РФ "Відкриті медіа"

"З урахуванням об'єктів, про які ЗМІ писали раніше, на Кабаєву і її рідних оформлені шість квартир у Москві і Санкт-Петербурзі, два будинки і 70 соток землі; сумарна ринкова вартість зараз може становити близько 1,25 млрд рублів (приблизно 473 млн грн, – Ред.)", – йдеться у публікації.

Аліна Кабаєва купила ділянку на Рубльовці

Як повідомляв OBOZREVATEL, коханка міністра оборони Росії Сергія Шойгу Олена Шебунова після початку роману стала володаркою мільярдного статку і величезного маєтку на Рубльовці.

Олімпійська чемпіонка Афін-2004 з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, яку називають коханкою президента Росії Володимира Путіна, народила двох хлопчиків із допомогою кесаревого розтину.

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