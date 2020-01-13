Отримають близько 700 млн грн: Коболєву і Вітренку віддячать за спір із "Газпромом"

Топменеджери НАК "Нафтогаз", які змогли домогтися від російського "Газпрому" виплати майже $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, отримають премію в розмірі 1% від цієї суми.

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає LIGA.net. Крім нього на гроші також може розраховувати голова правління компанії Андрій Коболєв. Інші імена невідомі.

"За контрактом повинні виплатити. На всю групу 1% від отриманих коштів", – зізнався Вітренко, запевнивши, що не рахував свою частку.

Коболєв і Вітренко отримають 700 млн грн премії Деловая столица

За розрахунками "Дзеркала тижня", топменеджери отримають близько 700 млн гривень премії від суми в 2,9 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

При цьому віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" в порівнянні з відмовою від подальших претензій.

"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

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