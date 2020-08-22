Клієнт американського банку помилково "отримав" $2,5 млрд і сам про це повідомив

Клієнт Bank of America психіатр Блез Агірре виявив, що на його рахунку з'явилося майже $ 2,5 млрд. Кошти відображалися як на мобільному додатку, так і з комп'ютера. Спантеличений американець сам звернувся до фінансової установи, буквально через 15 хвилин кошти "списали".

Про це повідомляє видання Bloomberg. Журналісти звернулися в банк, там пояснили, що насправді кошти не переводили, мовляв, вони всього лише відображалися на рахунку, але не були зараховані.

Спочатку чоловік думав, що Bank of America знайде помилку самостійно, розповів він агентству. Коли цього не сталося, Агірре звернувся до менеджера.

"Це була помилка з відображенням і нічого більше. Вона була виправлена", – повідомив Bloomberg представник Bank of America Білл Холдинг. На початку серпня у банку вже виникала інша проблема з відображенням, писало агентство. Тоді суми на деяких рахунках помилково знизилися до $ 0.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українські банки можуть продовжити термін дії банківських карток своїм клієнтам, якщо він буде спливати під час карантину.

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