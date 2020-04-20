Кінець карантину, новий курс долара і перерахунок пенсій: що чекає на українців у травні

В Україні травень може запам'ятатися закінченням карантину, подорожчанням долара і перерахунком субсидій. Крім того, у травні перерахують виплати більшості пенсіонерів.

Детальніше про те, що і для кого зміниться у травні – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Кінець карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже неодноразово заявляв, що українці повинні вийти на роботу у травні. Неофіційно OBOZREVATEL розповіли, що швидше за все йдеться про 12 травні. При цьому частину обмежень збережуть, а тим, хто може працювати віддалено, рекомендуватимуть залишатися вдома.

"У травні країна має піти на роботу. В яких умовах, в яких нових соціальних стандартах, в яких часових рамках – це ті питання, які уряд опрацьовує разом із аналітиками", – заявив прем'єр-міністр.

Є й інший сценарій. Він передбачає, що спалах захворювань ще попереду. В такому разі карантин можуть продовжити аж до червня. Однак зараз і уряд, і медики намагаються зробити все, щоб не допустити такого сценарію. Він дуже болісно може вдарити по економіці – підприємства не працюють, в українців немає заробітних плат, зростає навантаження на видаткову частину бюджету і знижується дохідна.

Субсидії перерахують

У травні традиційно відбувається перерахунок розміру субсидій на неопалювальний сезон. У цьому році він відбудеться автоматично, тобто ходити в органи соцзахисту і просити про допомогу не доведеться.

Тим, хто втратив роботу під час карантину, Кабмін пропонує оформити субсидію без урахування колишньої зарплати, а з розрахунку компенсації від Соцстраху. Тобто обов'язково потрібно звернутися до Центру зайнятості й зареєструватися як безробітний.

Тільки після цього, якщо в інших членів сім'ї немає істотного доходу, можна розраховувати на часткову компенсацію комунальних послуг у вигляді субсидії.

Традиційно розмір субсидій на неопалювальний сезон істотно знижується, однак це відбувається найперше через те, що не потрібно платити за опалення.

Долар подорожчає

У травні вартість американської валюти може досягти 27,5-27,9 грн/$, розповідає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. При цьому курс залежатиме зокрема від того, як швидко закінчиться карантин.

Курс долара

"Ми в будь-якому разі будемо бачити поетапну девальвацію, яка вже закладена у бюджеті країни. Гадаю, що найближчим часом курс гривні щодо долара перебуватиме у стабільному діапазоні, але вже у травні може перейти до позначок 27,5-27,9 грн/$", – розповідає Мазуренко.

Однак різкої девальвації також очікувати не варто. причини:

Банківська система країни подолала негативний вплив коронавірусу. У НБУ вважають, що ажіотажний попит як з боку бізнесу, так і з боку населення спав.

Ринок зберігає девальваційні очікування, і зміцнення курсу використовуватиметься для нових закупівель, щойно з'явиться додаткова ліквідність.

Шанси на укладення договору з МВФ і зниження попиту з боку імпортерів поступово вичерпують свій вплив на ринок. Для подальшого зміцнення гривні потрібні будуть нові драйвери.

Пенсії перерахують

В Україні з першого травня пенсії помножать на коефіцієнт 1,11 (підвищення складе 11%), а мінімальна надбавка – 100 грн. При цьому мінімальний розмір виплати для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, буде на рівні 2100 грн.

Про це йдеться в опублікованій на сайті Кабміну постанові уряду. Так, згідно з документом:

у 2020-му перерахунок пенсій відбудеться з коефіцієнтом 1,11;

підвищуватимуть розрахунковий розмір пенсій (без урахування додаткових надбавок);

якщо підвищення буде меншим за 100 грн, його автоматично "дотягнуть" до 100 грн;

перерахунок відбудеться 1 травня.

"Фінансування виплат, передбачених абзацами першим і третім пункту 1, абзацу третього пункту 2 та пункту 3 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду", – йдеться у рішенні.

Довгі вихідні

У травні на українців чекає відразу кілька додаткових вихідних:

1 травня (п'ятниця);

11 травня (понеділок).

11 травня Українці зможуть відпочивати через перенесення вихідного дня з суботи, 9 травня. До слова, саме через перенесення вихідного на понеділок часткове закінчення карантину можуть перенести на 12 травня (вівторок).

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