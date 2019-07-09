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Кешбек у 100%: що Мінфін готує українцям

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В Україні Мінфін розробив законопроект про 100%-й кешбек при скаргах на бізнес, який порушив правила розрахунків. Гроші повертатимуть після того, як скаргу покупця перевірять компетентні органи.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Міністерство фінансів ще в минулому році запропонувало посилити контроль бізнесу і повертати гроші покупцям, якщо вони помітять порушення. Скарги можна оформити за умови, що вартість покупки не менше 850 грн. Припустимо, що ви купили телефон за 1500 грн в невеликому магазині техніки у метро. Якщо в чеку з якоїсь причини вкажуть не 1500, а, наприклад, 1000 – можна писати скаргу.

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Також причиною для звернення до контролюючих органів можуть стати: відсутність реєстрації платежу через касу або спеціальний прилад, невидача чека.

Що повинно бути в скарзі:

  • ПІБ, місце проживання, реєстраційний номер, серія і номер паспорта, номер телефону;

  • дата купівлі;

  • назви і вартість товару (послуги);

  • інформація про отримання документа, який підтверджує розрахунок, або інформація про невидачу такого документа;

  • номер банківського рахунку, на який переведуть Кешбек.

Після цього до бізнесу повинна прийти перевірка - якщо виявиться, що сума в звітах не відповідає тому, що провели з використанням реєстраторів розрахункових операцій (PPO), і різниця становить як мінімум 10% мінімальної зарплати станом на початок року (417,3 грн) .

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в січні-лютому 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 40,4 млрд гривень податкових платежів.

Це на 22,6%, або на 7,5 млрд гривень перевищує надходження відповідного періоду минулого року, заявили в Державній фіскальної службі.

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