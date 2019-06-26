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Кардинальний перерахунок пенсій в Україні: з липня введуть новий механізм

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В Україні з 1 липня перерахують пенсії всім українцям, які мають повний стаж і виплати у розмірі до 2 тис. грн.

Відповідне нововведення прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв ухвалити на засіданні уряду 26 червня.

Про те, чому і як можуть перерахувати виплати — у матеріалі OBOZREVATEL.

Українцям перерахують пенсії

Мінімальна пенсія в Україні — 1497 грн. А фактичний прожитковий мінімум за підрахунками Мінсоцполітики — 3144 грн. Це означає, що всі пенсіонери, які отримують менше, фактично перебувають за межею бідності.

Як написав у колонці для OBOZREVATEL міністр соцполітики Андрій Рева, є і ті пенсіонери, які мають 30-35 років стажу, але все одно отримують невеликі виплати. В рамках минулого перерахунку пенсії їм не підвищили, натомість видали разову допомогу у розмірі 2,4 тис. грн.

"Серед пенсіонерів, які не отримали надбавку, є ті, у кого базова пенсія нижча за прожитковий мінімум. Вони мали низький заробіток і коли їм перерахували, вийшло, що їхня пенсія нижча за прожитковий мінімум. А серед них є і ті, у кого повний страховий стаж . Що вийшло? У людини 35 років стажу, але у неї був невеликий заробіток", — пояснив Рева.

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Проблема частково ускладнилася тим, що в рамках проведеної пенсійної реформа коефіцієнт оцінки стажу знизили з 1 до 1,35% за кожен відпрацьований рік. Тобто отримати високу пенсію стало складніше. Щоправда, з іншого боку, якщо раніше пенсії практично не підвищували (або ж підвищували всім на одну невелику суму), то зараз їх перераховують індивідуально, а розмір надбавки для деяких пенсіонерів становить понад 1000 грн.

Чому частина пенсіонерів із великим стажем залишилися з мінімальними виплатами? Головна причина — низькі зарплати. Якщо українець заробляв менше, ніж у середньому по країні, швидше за все, його виплата буде близька до мінімальної. Цю проблему у Кабміні намагалися вирішити ще з минулого року.

Пенсії в Україні

Пенсії в Україні

Розглядали кілька варіантів. Лунали пропозиції перерахувати пенсії українців із маленькими виплатами і повним стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) з урахуванням "старого" коефіцієнта оцінки стажу. Однак це б призвело до того, що різні українці отримали б різні права виходу на пенсію.

Ще одна норма, яка прописана вже у чинному законі, дозволяє при повному стажі після 65 років отримувати не менше 40% мінімальної зарплати. Але і після цього розмір пенсії все одно досяг всього лише 1669,2 грн. Третій варіант — при перерахунку враховувати показник середньої зарплати за коротший період, що дозволило б значно підвищити виплати.

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На запит OBOZREVATEL і у Пенсійному фонді, і у Міністерстві соціальної політики заявили: механізм уже розроблено, проте озвучити його зможуть лише після того, як 26 червня на засіданні Кабміну норму затвердять.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час свого візиту до Маріуполя 24 червня заявив, що з 1 липня підвищення отримають 2,5 млн осіб. Причому розмір їхній пенсій становитиме не менше 2 тис. грн.

"Рішенням уряду з 1 липня підвищується пенсія для людей, які мали великий стаж — 30 і більше років для жінок і 35 і більше років для чоловіків, але невеликі зарплати протягом всього часу роботи. В Україні таких пенсіонерів — близько 2,5 млн осіб. І тепер їхні пенсії становитимуть не менше 2 тис. грн", — заявив Гройсман.

У липні перерахують максимальні та мінімальні пенсії

В Україні у липні прожитковий мінімум підвищать на 67 грн. При цьому всі пенсіонери отримуватимуть щонайменше 1564 грн. Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок — 30, для чоловіків — 35 років), вони мають право і на надбавку у розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Якщо зараз, наприклад, жінка із 40 роками стажу і мінімальною пенсією може отримувати надбавку у розмірі 149,7 грн, то після 1 липня — 156,4 грн.

Дивіться відео за темою:

Українці з максимальними пенсіями отримають надбавку у розмірі 670 грн. Зараз такі виплати отримують не більше 1,9% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо до липня це 14,9 тис. грн, то після — 15,6 тис. грн. Найчастіше це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок зі спеціальними правами. Наприклад, народні депутати, судді тощо.

Ще один шанс отримувати максимальну пенсію — мати білу високу заробітну плату. Наприклад, зі стажем у 35 років заробляти потрібно наразі приблизно у 8 разів більше за середній заробіток, із якого сплачується внесок до Пенсійного фонду. Це близько 64 тис. грн. Тобто при білій зарплаті у 64 тис. грн, до липня можна претендувати на пенсію у розмірі 14,9 тис. грн, а після — 15,6 тис. грн.

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Автор
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Теми
Пенсія в УкраїніЕксклюзив
Місце
Україна
Теги
пенсіїпідвищення пенсій
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