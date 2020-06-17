Що чекає українців на дворічному карантині: Кабмін озвучив докладний план

В Україні карантин затягнеться на два роки, йдеться в планах уряду. Якщо повністю зняти всі обмеження, кількість заражених коронавірусом злетить у кілька разів.

Про те, як розвиватиметься економіка країни, як Кабмін вирішуватиме проблеми й чого чекати українцям, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Погана новина – карантин може затягнутися в Україні на два роки

Всі сценарії Кабмін розглядав з огляду на те, що пандемія триватиме до двох років. Перший сценарій передбачав повне скасування карантину. У такому разі, за оцінками уряду, число випадків зараження й кількість смертей різко б злетіли в кілька разів. Хоча цей сценарій найбільш сприятливий для економіки країни.

Перший сценарій КМУ

Другий сценарій передбачав, що повний карантин залишили на 12-18 місяців – доки вчені не випустять вакцину. Смертей було б значно менше, а кількість заражених хоч і зросла б, але незначно.

Однак у Кабміні впевнені, що в такому разі ліки виявилися б більш згубним, ніж сама хвороба. Мовляв, число смертей через наслідки економічного шоку в рази б перевищувало кількість заражених.

Другий сценарій КМУ

Третій сценарій – плавне послаблення карантину. Саме цей варіант і почали реалізовувати в Україні. Він передбачає стрибкоподібну динаміку чисельності заражених. Після кожного важливого послаблення коронавірус починає масово поширюватися, але після крива йде вниз.

Третій сценарій КМУ

Протягом усіх двох років в Україні будуть і смерті від COVID-19, і нові заражені. Тож чекати "кінця пандемії" найближчим часом не випадає. А це означає, що до носіння масок, антисептиків і відмови від масових зібрань доведеться звикати надовго.

Масштабна й нова проблема для України – безробіття

Безробіття 2020-го збільшиться до 9,4% (проти приблизно 8%, які озвучували до карантину). В абсолютних цифрах це майже пів мільйона людей – і це тільки офіційно, тобто ті, хто зареєструвався в центрах зайнятості. Реально ж, за оцінками колишнього міністра економрозвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова, в Україні може з'явитися кілька мільйонів безробітних.

Серед зареєстрованих безробітних 57% жінок і 43% чоловіків.

Понад 50% серед зареєстрованих безробітних працювали в сфері торгівлі та ремонту, сільського господарства й переробної промисловості.

За результатами опитування платформи rabota.ua, більш як 58% опитаних працюють не за отриманою спеціальністю, а за даними Служби зайнятості, майже 50% зареєстрованих безробітних мають вищу освіту;

Більш ніж 42% безробітних старші за 45 років.

Кабмін обіцяє створити майже 500 тис. робочих місць із середньою зарплатою в 8-9 тис. грн.

У яких сферах створять робочі місця КМУ

Ситуація у світі не краща. Міжнародна організація праці розробила три сценарії розвитку подій, йдеться на офіційному сайті МОП. Так, зростання безробіття в світі може становити від 5,3 млн ("м'який" варіант) до 24,7 млн ("жорсткий" варіант). За вихідний показник береться 188 млн – стільки безробітних налічувалося у світі 2019 року. Для порівняння: світова фінансова криза 2008-2009 років залишила без роботи 22 млн осіб.

За прогнозами, суттєво зростуть і масштаби часткового безробіття: економічні наслідки вірусної пандемії проявляться, крім іншого, у зменшенні тривалості робочого часу та оплати праці.

Скорочення зайнятості означає й суттєві втрати доходів працівників. За оцінками авторів дослідження, до кінця 2020 року вони становитимуть від 860 млрд до 3,4 трлн дол. Це призведе до падіння споживання товарів і послуг, що зі свого боку позначиться на економічних перспективах підприємств і цілих країн.

Що пропонують у Кабміні

Програму уряду в першій редакції Рада не затвердила. Звіт на десятках сторінок із розмитими формулюваннями парламентарів не переконав. Та й сам прем'єр, як і його міністри, чіткої відповіді, як і завдяки чому відновлюватимуть економіку, не дає. Натомість перераховує правильні, але не підкріплені конкретними діями кроки. Мовляв, у бізнесу повинна бути можливість отримувати доступні кредити, держава має захищати власного виробника й віддавати йому перевагу за інших рівних умов.

Коли в Україні введуть нульову декларацію, чи змінюватимуть ситуацію з "єдинниками", що робити з величезною часткою тіньової економіки, яка в період кризи, імовірно, тільки зростатиме – питання відкриті.

Зараз не всі уряди беруться робити прогнози більш ніж на 100 днів, розповідає Шмигаль. Мовляв, все так швидко змінюється, що передбачити нічого неможливо. Водночас у Кабміні очікують, що ВВП може впасти на 4-8%, як порівняти з 2019 роком.

"Україна 2020 року може зіткнутися з падінням експорту (-10%), імпорту (-14,5%), розширенням дефіциту бюджету (8% ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9,5%)", – йдеться в програмі уряду.

У Кабміні також нагадали, що економічна рецесія не закінчиться одночасно з припиненням поширення коронавірусу, а зниження ВВП може тривати протягом року.

Економічні прогнози для України

Зараз передбачити ситуацію дуже складно, погоджується старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Крім уже звичних економічних чинників (кредити від МВФ, ситуація на зовнішніх ринках, попит на український експорт тощо), свою роль відіграє також і ситуація з поширенням коронавірусу.

"Варіанти розвитку економічної ситуації – це рівняння з багатьма невідомими. Частина з них має не економічний, а епідеміологічний характер, і взагалі не може прогнозуватися економістами. Частина параметрів має зовнішню природу: поведінка економіки в країнах, що є основними економічними партнерами, динаміка світових цін на експортовану з України сировину", – розповідає Іосуб.