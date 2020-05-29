Заробітчани не стали шукати роботу в Україні – глава НБУ
Заробітчани, які повернулися в Україну з-за карантину по всьому світу, не стали шукати роботу на Батьківщині і вже намагаються працевлаштуватися за кордоном.
А частина трудових мігрантів взагалі не поверталась додому через те, що їх лякала перспектива пошуку роботи в Україні. Про це заявив голова Нацбанку України Яків Смолій, йдеться у повідомлення на сайті регулятора.
"Вони радше залишалися без джерела доходів за кордоном, розуміючи, що після карантину зможуть знайти там роботу, ніж були готові шукати її тут. А ті, хто повернувся, тепер змушені конкурувати з "місцевими" звільненими за робочі місця із не завжди співставними зарплатами. Через це вони почали знову від'їжджати на заробітки за кордон, щойно стартувало пом'якшення карантинних обмежень, адже в тій самій Польщі, скажімо, потреба в українських працівниках нікуди не щезла", – сказав Смолій.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон, якщо країна, куди вони їдуть, надасть їм контракт на роботу хоча б на три місяці.
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