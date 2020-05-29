Заробітчани не стали шукати роботу в Україні – глава НБУ

Заробітчани, які повернулися в Україну з-за карантину по всьому світу, не стали шукати роботу на Батьківщині і вже намагаються працевлаштуватися за кордоном.

А частина трудових мігрантів взагалі не поверталась додому через те, що їх лякала перспектива пошуку роботи в Україні. Про це заявив голова Нацбанку України Яків Смолій, йдеться у повідомлення на сайті регулятора.

Заробітчани знову їдуть за кордон

"Вони радше залишалися без джерела доходів за кордоном, розуміючи, що після карантину зможуть знайти там роботу, ніж були готові шукати її тут. А ті, хто повернувся, тепер змушені конкурувати з "місцевими" звільненими за робочі місця із не завжди співставними зарплатами. Через це вони почали знову від'їжджати на заробітки за кордон, щойно стартувало пом'якшення карантинних обмежень, адже в тій самій Польщі, скажімо, потреба в українських працівниках нікуди не щезла", – сказав Смолій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон, якщо країна, куди вони їдуть, надасть їм контракт на роботу хоча б на три місяці.

В Італії тимчасово узаконять мігрантів, які працюють у сфері сільського або домашнього господарства, не маючи дозволу на проживання.

У Польщі скасували обов'язковий 14-денний карантин для сезонних працівників.

На Волині поліція затримала злочинне угруповання, яке протягом двох років відправляло українців у трудовое рабство до Польщі.

24 травня до Варшави прибув перший чартерний авіарейс з українськими заробітчанами.