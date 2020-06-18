Карантин може тривати два роки? Кабмін показав плани

В Україні Кабінет міністрів прогнозує, що поширення коронавірусу триватиме близько двох років, на цей період може затягнутися і карантин.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Всі сценарії Кабмін розглядав виходячи з того, що пандемія триватиме до двох років. Перший сценарій передбачав повне скасування карантину. У такому випадку, за оцінками уряду, число випадків зараження і кількість смертей різко б злетіли в кілька разів. Хоча цей сценарій найбільш сприятливий для економіки країни.

перший сценарій

Другий сценарій передбачав, що повний карантин залишили на 12-18 місяців – поки вчені не випустять вакцину. Смертей було б значно менше, а кількість заражених хоч і зросла б, але незначно.

Однак в Кабміні впевнені, що в такому випадку ліки виявилися б більш згубним, ніж сама хвороба. Мовляв, число смертей через наслідки економічного шоку в рази б перевищувала кількість заражених.

другий сценарій

Третій сценарій – плавне послаблення карантину. Саме цей варіант і почали реалізувати в Україні. Він передбачає стрибкоподібну динаміку числа заражених. Після кожного важливого послаблення коронавірус починає масово поширюватися, але після крива йде вниз.

третій сценарій

Протягом усіх двох років в Україні будуть і смерті від COVID-19, і нові заражені. Так що чекати "кінця пандемії" найближчим часом не доводиться. А це означає, що до носіння масок, антисептиків і відмови від масових зібрань доведеться звикати надовго.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус (COVID-19). У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.