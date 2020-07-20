Карантин кардинально змінить ринок праці: аналітики назвали нову професію майбутнього

В Україні через карантин і коронавірус більшість компаній збільшили частку своїх продажів в інтернеті. Така ситуація триватиме і в майбутньому. В результаті найбільш затребуваною професією стане фахівець з СММ.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, з такою думкою погодилася більшість опитаних експертів. HR-директорка Надія Петрученко пояснює: якщо раніше під час кризи компанії навпаки урізали бюджет на піар, то тепер збільшуватимуть його: вкладатимуть кошти в розкручування соцмереж.

"Зростатиме попит на СММ, піар, плюс, звісно, буде ще більший попит на айтішників. Ситуація з бюджетом на маркетинг і піар, можна сказати, унікальна. Якщо раніше в кризу їх урізали, то зараз навпаки – представники саме цих сфер будуть затребувані на ринку праці", – розповідає Петрученко.

Старі моделі роботи вже неефективні. За час карантину, який все ще триває, змінилися не тільки звички, а й ринки збуту. Частка покупок онлайн зростала і до пандемії, а зараз відбувся масштабний стрибок, який значно прискорив динаміку.

Разом з тим змінилася і підходи до роботи. За час карантину близько 60% компаній перенесли свої офіси в онлайн, розповідає HR-експертка Headhunter Юлія Дрожжина. При цьому повернулися до звичної роботи лише третина роботодавців. Ще приблизно стільки ж сказали, що збираються відкрити свої офіси тільки до кінця року (якщо не буде другої хвилі коронавірусу і посилення коронавірусу).

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу по частковому безробіттю. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.