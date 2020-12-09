Стало відомо, на яку суму "влетіли" порушники ПДР із появою камер на дорогах

Дар'я Дурова Особисті фінанси 22:05, 9.12.2020 Оновлено: 22:47, 9.12.2020

Після введення на дорогах України фотофіксації порушень Правил дорожнього руху водії заплатили штрафів на мільйони гривень.

Станом на 1 грудня 2020 року адміністративні штрафи за правопорушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, становили близько 172,6 млн гривень. Про це повідомив "Телеграф", посилаючись на відповідь Державної казначейської служби.

Точна цифра становить 172 598 802,68 гривень. Водночас за червень-листопад водії заплатили штрафів на близько 172,1 млн гривень.

У державній скарбниці додали, що даних про кількість і суми штрафів, скасованих у судовому порядку, у них немає.

Крім того, частина водіїв достроково сплатила свої штрафи з 50% "знижкою" (така можливість є протягом 10 днів після отримання протоколу). Облік цієї інформації скарбниця не веде, тож загальна сума штрафів ще більша.

Відповідь Державної казначейської служби
Телеграф

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Економіка Особисті фінанси

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