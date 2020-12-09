Стало відомо, на яку суму "влетіли" порушники ПДР із появою камер на дорогах
Після введення на дорогах України фотофіксації порушень Правил дорожнього руху водії заплатили штрафів на мільйони гривень.
Станом на 1 грудня 2020 року адміністративні штрафи за правопорушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, становили близько 172,6 млн гривень. Про це повідомив "Телеграф", посилаючись на відповідь Державної казначейської служби.
Точна цифра становить 172 598 802,68 гривень. Водночас за червень-листопад водії заплатили штрафів на близько 172,1 млн гривень.
У державній скарбниці додали, що даних про кількість і суми штрафів, скасованих у судовому порядку, у них немає.
Крім того, частина водіїв достроково сплатила свої штрафи з 50% "знижкою" (така можливість є протягом 10 днів після отримання протоколу). Облік цієї інформації скарбниця не веде, тож загальна сума штрафів ще більша.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
З 1 червня 2020 року в Україні стартувала система відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.
Автоматична фіксація порушень ПДР, введена Міністерством внутрішніх справ, дала змогу виявляти на дорогах "автоклонів".
Також камери можуть розпізнавати машини з іноземною реєстрацією.
Деякі українці незадоволені автофіксацією. Першого ж дня роботи системи один із водіїв придумав, як її обходити. Ще один автовласник вирішив за допомогою клейкої стрічки "виправити" номер своєї машини.
Раніше наше видання писало про систему відеофіксації докладніше й публікувало карту місцерозташування камер у Києві.