Стало відомо, на яку суму "влетіли" порушники ПДР із появою камер на дорогах

Після введення на дорогах України фотофіксації порушень Правил дорожнього руху водії заплатили штрафів на мільйони гривень.

Станом на 1 грудня 2020 року адміністративні штрафи за правопорушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, становили близько 172,6 млн гривень. Про це повідомив "Телеграф", посилаючись на відповідь Державної казначейської служби.

Точна цифра становить 172 598 802,68 гривень. Водночас за червень-листопад водії заплатили штрафів на близько 172,1 млн гривень.

У державній скарбниці додали, що даних про кількість і суми штрафів, скасованих у судовому порядку, у них немає.

Крім того, частина водіїв достроково сплатила свої штрафи з 50% "знижкою" (така можливість є протягом 10 днів після отримання протоколу). Облік цієї інформації скарбниця не веде, тож загальна сума штрафів ще більша.

Відповідь Державної казначейської служби Телеграф

Як повідомляв OBOZREVATEL: