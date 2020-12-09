Стало відомо, на яку суму "влетіли" порушники ПДР із появою камер на дорогах

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Особисті фінанси
864
Камери на дорогах

Після введення на дорогах України фотофіксації порушень Правил дорожнього руху водії заплатили штрафів на мільйони гривень.

Станом на 1 грудня 2020 року адміністративні штрафи за правопорушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, склали близько 172,6 млн гривень. Про це повідомив "Телеграф", посилаючись на відповідь Державної казначейської служби.

Точна цифра становить 172 598 802,68 гривень. При цьому за червень-листопад водії заплатили штрафів на близько 172,1 млн гривень.

У Казначействі додали, що даних про кількість і суми штрафів, скасованих у судовому порядку, у них немає.

Крім того, частина водіїв достроково сплатила свої штрафи з 50% "знижкою" (така можливість є протягом 10 днів після отримання протоколу). Облік цієї інформації Казначейство не веде, так що загальна сума штрафів ще більша.

Відповідь Державної казначейської служби

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаВідеофіксація на дорогахАвтоновини УкраїниавтоДержказначейство УкраїниПДРштрафыдороги