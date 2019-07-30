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"Каменів з неба привалило": кримчани в люті від конфіскації Аксьонова

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Мешканці анексованого Криму шоковані ідеєю місцевої "влади" віднімати катери, на яких організатори водних розваг катають туристів.

Ініціативу так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова обговорюють в Twitter. "Крим. Ще каменів з неба привалило. Гоблін запропонував конфісковувати "нелегальні катери", які назвав "знаряддями адміністративного правопорушення". "Один день проїдемо, у всіх позабираємо, якщо немає документів. І на цьому все закінчиться", - пише блогер КРЫМский бандеровец..

Цікаво, що про дозвіл забирати катера Аксьонов клопотав на прийомі у самого прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Місцеві ЗМІ пишуть, що не менше половини організаторів водних розваг в Криму працюють нелегально.

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Туристів катають нелегально

Туристів катають нелегально

Як повідомляв OBOZREVATEL, постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич заявив, що на сьогоднішній день не можна говорити про подачу води Північно-Кримським каналом на окупований півострів.

А в окупованій Ялті (Крим) на набережній встановлюють льодовий каток для шоу подружжя прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова – російської фігуристки Тетяни Навки. Монтаж викликав обурення у місцевих жителів.

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Тема
Анексія Криму
Особи
КРИМський бандерівець Сергій Аксьонов Дмитро Медведєв
Місце
Україна
Тег
Крим
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