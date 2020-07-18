Как проверять статус оплаты штрафа за нарушение ПДД, чтобы не платить дважды

Практически каждый водитель имел возможность лично прочувствовать, какие неприятности может доставить процедура оплаты штрафа за нарушение ПДД. Достаточно сложная система погашения даёт высокую вероятность ошибки и, как следствие, – просрочку платежа со всеми вытекающими последствиями.

На уровне страны масштабы проблемы впечатляют. По данным Национальной полиции в прошлом году было выписано штрафов на сумму около 500 млн. грн. Порядка 40% из них не было оплачено вовремя, и эта доля не уменьшается. Кроме того, в начале лета заработали первые 50 камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Пока что отслеживается только превышение скорости. И за июнь это уже привело к дополнительным 400 тыс. штрафов. Конечно, для повышения уровня безопасности на дорогах установка камер - мера абсолютно оправданная. Система будет расти. Но вместе с ней будет увеличиваться и проблема с оплатой штрафов. А это дополнительная нагрузка на Государственную исполнительную службу и головная боль для водителей - удвоение суммы взыскания, потеря времени на разбирательство, арест банковских счетов и т.д.

Как необходимо поступать, чтобы не иметь проблем с погашением штрафов?

Прежде всего, приучить себя к регулярной проверке статусов оплаты и появления новых штрафов. Сегодня существует достаточно сервисов, которые помогают, что называется “держать руку на пульсе”. Это сервис Штрафы UA, который был запущен ещё в 2016 году в рамках социально-предпринимательского партнерства с МВД. Также есть государственное мобильное приложение "Штрафы ПДД". Мониторинг оплаты штрафов позволяет осуществлять Opendatabot. Наконец, можно справиться с этой задачей, зайдя через сайт МВД в "Электронный кабинет водителя".

Для неоплаченного штрафа, обнаруженного в результате проверки, доступно несколько способов оплаты. В режиме онлайн это можно сделать через Штрафы UA, который является комплексным сервисом. Государственное приложение "Штрафы ПДД" и Opendatabot тоже предоставляет такую возможность. Свои онлайн-системы оплаты штрафов за нарушение ПДД есть в monobank и "Приват24". Традиционный способ - визит в банк или "Укрпочту" никто, конечно, тоже не отменял.

Погашение штрафа - это не пополнение телефона, которое происходит за несколько секунд, а транзакция, которая занимает дни, поэтому не стоит ожидать немедленного изменения статуса. Тем не менее, что делать, если статус не изменился через 6-7 дней?

Обратите внимание, что в настоящее время реестр МВД и "Электронный кабинет водителя" находятся на этапе интеграции. Потому бывают случаи, когда информация уже обновилась в одной базе данных, но пока что не была передана в другую. Достоверными следует считать данные, полученными с помощью "Электронного кабинета водителя".

Что делать, если вы уже точно убедились, что штраф оплачен, но не погашен? Придётся лично отправиться в отдел административной практики управления патрульной полиции с документами об оплате (вот почему нельзя выбрасывать чек, полученный в финансовом учреждении). При этом имеет смысл заранее узнать о режиме приёма граждан, который подвергся изменениям в связи с карантином. Возможно, придётся отправлять запрос на электронную почту.

Существует несколько ключевых проблем, которые приводят к незакрытым штрафам:

Ошибка при вводе реквизитов или данных (суммы или номера счёта) или неверное назначение платежа. Из-за этого деньги направляются не туда, куда нужно или не распознаются системой в полиции. Эти неточности можно легко исправить в управлении, если ошибка небольшая. В противном случае придётся заплатить штраф ещё раз, а потом заняться возвратом средств.

Оплата, сделанная за день-два до 15-дневного срока, отведенного законом. В соответствии со стандартами финучреждений, на транзакцию отводится до трёх банковских дней. Это значит, что деньги могут опоздать, соответственно штраф могут передать в исполнительную службу, где сумма удваивается и открывается производство.

Появление дублированного штрафа. Если в терминале у патрульного плохая интернет-связь он может по ошибке нажать кнопку формирования постановления несколько раз. Как результат - штраф с похожим номером, о наличии которого можно узнать только если специально проверять свои штрафы по реестрам (онлайн сервисам). Дублированный штраф легко отменяется во время визита в управление полиции.

Подавляющее большинство подобных ошибок случается при оплате “по старинке” - в ближайшем банковском отделении или “Укрпочте”. Поэтому самый верный способ их избежать – использование специализированного онлайн-сервиса, который максимально автоматизирует процесс оплаты штрафа и предоставляет возможность оперативного контроля за статусом. И, конечно, самое главное - меньше нарушать правила дорожного движения.