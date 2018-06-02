Оба вопроса — со встреч с избирателями.

Как платить — по мере возможностей. Не игнорировать каждую квитанцию вовсе, чтоб не было проблем, но и не выкладывать последнее — она того не стоит: кто хоть что-то платит, того уже не отключат. Я могу заплатить и полностью, чтоб не брать грех на душу, коль денег хватает, а нормальным людям — полностью не обязательно, даю индульгенцию.

О школьных оценках. Их действительно стало меньше. И очень хорошо. Оценки — причина взяток. Учиться надо не ради оценок, а чтоб потом не ехать в Польшу товаром рабочая сила, имея возможность благодаря знаниям и квалификации хорошо зарабатывать и дома. В 40 учиться уже тяжелее, в 10-15 это гораздо проще. Выуживать из учителей информацию и Его Величество Метод, как бы эти ленивые учителя ни сопротивлялись. А оценки поставит жизнь. В виде зарплат.

Бонус. Как избавиться от общедомовых газовых счетчиков.

Ничего не делать. Лежать и спать. И пусть вам приснится, как бригада хунвэйбинов из братского Китая ломает эти счетчики. Если общедомовой счетчик сломан, на такой дом обязаны поставить индивидуальные, а тем, кто это сделал за свой счет, оплатить стоимость. Если и в этом случае не поставят или не оплатят — жалуйтесь лично мне. Киев, Верховная Рада, Киршу. Я там без однофамильцев, других Киршей у нас нет.