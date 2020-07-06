Кабмін заявив про підвищення мінімалки через два місяці: скільки отримуватимо

В Україні мінімальну зарплату у вересні 2020 року підвищать на 5,9% до 5000 грн, водночас мінімальна пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, складе 2000 грн (зараз 1889 грн).

Про підвищення мінімальної заробітної плати заявив на своїй сторінці Facebook прем'єрміністр Денис Шмигаль. У наступному році мінімалку також будуть підвищувати двічі. На 1000 грн з 1 січня 2021 роки (до 6000 грн), з 1 липня ще на 500 грн (до 6500 грн).

Як зміниться гарантований рівень пенсій для тих, хто виконав вимоги щодо стажу:

з 1 січня 2021 року – 2400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2600 грн.

"Наше бачення необхідності підвищувати МЗП базується на 5 факторах, які ми аналізуємо (споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність). Активні дебати по мінімальної зарплати йшли і в 2016-2017 роках, тому ми ретельно вивчили переваги і недоліки тодішнього рішення", – заявив прем'єр.

В Україні підвищать мінімалку, заявив Шмигаль facebook.com/dshmyhal

Відзначимо, в Україні всі, хто працює мають право на зарплату в розмірі не менше мінімальної. При цьому левова частка роботодавців платить частину заробітної плати в конверті, таким чином, підвищення мінімалки стимулює детінізацію економіки.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні мінімальну зарплату повинні були підвищити до 5000 грн вже з 1 січня 2020 року. Такі прогнози заклав колишній прем'єрміністр Володимир Гройсман, однак новий Кабмін на такий крок не пішов.

Пандемія коронавірусу та карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.