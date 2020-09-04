Кабмін уже збалансував бюджет на 2021 рік: Шмигаль назвав головні напрями

Бюджет України на 2021 рік передбачає витрати на коронавірус і продовження медичної реформи. Так, на медицину планують виділити 144 млрд грн.

"Мінфін завершує збалансування основу бюджету. Щодо витрат на окремі галузі, як на медицину, на освіту, на забезпечення військових потреб армії, є вже встановлені відповідні кошти", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду 4 вересня.

Відзначимо, раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в новому бюджеті передбачать підвищення пенсій.

"Дійсно, ми маємо пенсію в жахливому стані, яка менша за прожитковий мінімум, за фактичний прожитковий мінімум. Це дійсно один із пріоритетів, який ми повинні переглядати. Але я розумію підхід, згідно з яким переглядатися будуть лише окремим категоріям населення і поступово підвищуватимуться пенсії. Але ми будемо робити це обов'язково і врешті-решт порівняємо пенсію з фактичним прожитковим мінімумом. Конкретно якими шляхами ми будемо йти, побачимо з проєкту Державного бюджету, який нам внесуть 15 вересня", – заявив Гетманцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство інфраструктури через коронакризу запропонувало відкласти на пів року сплату в бюджет 750 млн грн дивідендів "Укрзалізниці".

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова з фракції "Слуга народу" заявила, що, приватизувавши майно, що перебуває в управлінні профспілок, держава отримає близько двох мільярдів доларів.