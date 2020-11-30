Нерішучість влади вб'є тисячі людей, Україна на межі COVID-катастрофи: чому нам терміново потрібен локдаун

Ситуація з епідемією коронавірусу в Україні продовжує погіршуватися з кожним днем: у лікарнях не вистачає ліжок, кисневих точок і медиків. Але все одно влада не поспішає вводити жорсткий карантин і готова чекати ще щонайменше три тижні тоді, коли щодня вмирають сотні українців.

Як розповіли джерела в Кабміні, оголосити локдаун планують аж із 25 грудня до 15 січня. Зокрема, це рішення пов'язане з тим, що багато компаній саме в цей період йде на різдвяно-новорічні канікули. Але якщо чекати ще стільки часу, то кількість хворих до кінця грудня може досягти 30 тисяч на добу, а смертність (тільки за офіційними даними) зросте з 200 до 500 осіб. Якщо ж ввести локдаун в Україні просто зараз, то це дозволить врятувати життя тисяч громадян.

OBOZREVATEL вивчив прогнози Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров'я, статистику щодо коронавірусу в Україні і світі, а також підготував дві моделі розвитку ситуації. Детальніше читайте в матеріалі.

В Україні відтермінування локдауну може коштувати 16 тисяч життів

Так, згідно з моделюванням Київської школи економіки, різниця в смертях за повного локдауну і в умовах невдалого карантину вихідного дня становить 33 проти 17 тисяч осіб. І це тільки дані, засновані на офіційних зведеннях. Реальна картина може бути ще гіршою.

OBOZREVATEL вивчив дані, які використовує в розрахунках уряд, і з'ясував:

в Україні від коронавірусу вмирає 1,68% хворих (у світі – 2,3%);

щотижня кількість хворих збільшується на 15-20%;

без локдауну вже в грудні кількість офіційних випадків зараження сягатиме близько 30 тис. на день;

загальна кількість жертв за відсутності локдауну складе більш ніж 33 тисячі осіб.

Локдаун в Україні слід запроваджувати терміново

Розгляньмо два варіанти розвитку

Перший: локдаун введуть тільки з 25 грудня. Врешті, якщо нинішня динаміка не буде погіршуватися, вже через тиждень в Україні буде 17,7 тис. нових випадків, а до 25-го грудня вже 30,5 тис. на день.

Результат: щодня від коронавірусу вмиратимуть до 504 осіб, медикам доведеться вибирати, кому рятувати життя, а загальна кількість смертей збільшиться до 33 тисяч випадків (зараз 12,3 тисячі). До того ж смертність буде збільшуватися, тому що ні кисню, ні місць у лікарнях, ні медичного персоналу вистачати не буде.

Другий: локдаун введуть, наприклад, із 1 грудня. Якщо українці будуть дотримуватися обмежень, як це роблять у країнах ЄС, наприклад, в Ірландії, вже через тиждень кількість випадків може скоротитися на 45%. Внаслідок статистика може показати всього 6,7 тис. нових випадків коронавірусу. До 25 грудня кількість випадків скоротиться до 2,2 тис. осіб на день.

Результат: замість 504 осіб вмиратиме 40 людей на день. Тобто кількість смертей знизиться в 12,6 раза!

Статистика не вказує реальний стан справ. Ось чому:

У країні проводять недостатню кількість тестів. За останню добу в Україні зробили всього менш ніж 32 тис. тестів (дані ЦОЗ), а повинні були – 200 тис.

"Систему тестування в Україні вивели з ладу – Україна не контролює поширення вірусу і ледь встигає діагностувати випадки пацієнтів, які вже перебувають у лікарнях. Про це говорять цифри. Щоб взяти під контроль поширення COVID-19 у 11 000 нових випадків на добу, варто проводити 220 000 ПЛР-тестів щодня", – заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.

У середньому кількість "позитивних" тестів має бути на рівні 30%. Це свідчить про те, що під час спалаху країна ефективно знаходить ланцюжок зараження і проводить достатню кількість тестувань. В Україні це всього лише близько 10%. Крім того, є проблема і з достовірністю самих тест-систем, про це незабаром читайте на OBOZREVATEL.

У Польщі, Німеччині, Італії на один мільйон осіб проводять тести у 500-600 тисяч. В Україні цей показник не дотягує навіть до 100 тисяч.

Коронавірус в Україні

У статистику потрапляють не всі смерті від коронавірусу, як і самі випадки зараження. Ті українці, які не робили тести й перенесли коронавірус на самоізоляції (в легкій формі), не потрапили в загальну статистику. Також в офіційних даних немає і смертей, якщо людині не зробили тест до або після смерті.

"Дуже багато хворих, у яких легка форма, лікуються і без наявності ПЛР-тесту. Відповідно вони в статистику не потрапляють. Там лише 20-30% від загальної кількості, це ті, хто звернувся по медичну допомогу. Реальна картина дійсно зовсім інша. Україна перебуває на тому ж рівні, що і Франція. У нас дуже велика недореєстрація", – розповідає епідеміологиня Катерина Сочка.

В Україні показник смертності становить 280 осіб на 1 млн населення, у Польщі цей показник – 450 осіб, у Франції – 801 особа, у Великобританії – 856 осіб на 1 млн населення. Ймовірно, така статистика також пов'язана з відсутністю широкомасштабного тестування.

"Якщо людина померла від коронавірусу, але він не був діагностований, він не потрапляє до статистики смертності від COVID-19. І таких величезна кількість", – сказав лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

Локдаун приніс миттєвий результат в інших країнах

У тих країнах, де вже ввели повний локдаун, ситуація поліпшується з кожним днем. Ось лише кілька прикладів

Ізраїль. У середині вересня, коли в країні було зафіксовано рекорд у 6 950 нових випадків захворювань на добу, в країні оголосили локдаун – місяць суворих обмежень із подальшим поетапним виходом, який розтягнеться аж до 21 лютого 2021 року.

Завдяки обмеженням кількість нових захворювань на добу вдалося збити з майже 7000 до 1000 випадків майже в 7 разів!

Австрія. Після часткових обмежень, введених із 3 листопада, уряд дійшов висновку, що такі обмеження малоефективні. І оголосив про повний локдаун із 15 листопада до 6 грудня. Ці обмеження стали одними із найсуворіших у Європі.

У країні почалося повільне, але стабільне зниження нових випадків захворювання. Якщо 13 листопада кількість заражень перевищила 9500 осіб на добу, то вже через тиждень зростання вдалося зменшити до приблизно 7000 за добу, ще через тиждень – в 5800. З 25 листопада фіксується значне зниження поширення коронавірусу: вранці 30 листопада виявлено 2700 нових хворих.

Україна продовжує задихатися від коронавірусу

Поки влада не наважується на введення локдауну в Україні, люди почали вмирати від нестачі кисню, а лікарні по всій країні – захлинатися від напливу хворих на COVID-19.

Наприклад:

COVID-19 уже буквально душить Київ. У лікарні столиці прибуває все більше пацієнтів у важкому стані. Медики попереджають: смертність буде рости, адже склалася критична ситуація з концентраторами. Без кисню люди непритомніють. А лікарі просто змушені відбирати маски для більш важких пацієнтів.

В Одесі закінчилися місця в реанімації для хворих на COVID-19. Лікарів не вистачає, вони на межі через надмірне навантаження. Люди вмирають без кисню під дверима лікарень. Але дотримуватися хоча б маскового режиму жителі міста теж не хочуть.

У Харкові також не вистачає кисню для лікування хворих на коронавірус, а для найважчих випадків швидкі годинами шукають вільне місце. Водночас бізнесмени розпродавали дефіцитні кисневі концентратори за завищеною ціною.

Критична ситуація – по всій країні. І з кожним тижнем стає тільки гірше.

За прикладом інших країн можна стверджувати: єдине, що дозволить перебороти ситуацію, – жорсткий локдаун, який триватиме не менш ніж три тижні. Такі обмеження в Україні, звичайно, вдарять по бізнесу, погіршать економічну ситуацію. Але це врятує тисячі життів. І якщо Кабмін, вибираючи між мільйонами гривень і тисячами життів, вважатиме за краще гроші, таке рішення ніяк інакше як злочинним назвати не можна.