Кабмін введе для українців "ознаки роботи" і змусить оформлятися по-новому: законопроєкт

В Україні можуть зобов'язати всіх роботодавців офіційно оформляти співробітників, якщо в їхній роботі є хоча б три з семи запропонованих ознак. У такий спосіб в Кабінеті міністрів планують боротися з нелегальною зайнятістю і зловживанням договорами трудового підряду.

Проєкт документа, який внесе відповідні зміни в Кодекс законів про працю (КЗпП), опублікувала на своєму сайті Федерація профспілок. Автор законопроєкту – Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

У міністерство регулярно надходять скарги на роботодавців, які відмовляються офіційно оформляти співробітників, а натомість пропонують підписати договір трудового підряду або працювати зовсім нелегально, йдеться в пояснювальній записці. З договором трудового підряду роботодавець не повинен платити всі податки за співробітника, гарантувати йому лікарняний, відпустку. Звільнити можуть у будь-який момент.

Проаналізувавши КЗпП, у відомстві зробили висновок, що відмова оформляти на повний робочий день цілком вписується в межі закону. І щоб виправити ситуацію, розробили зміни. За новим проєктом роботодавець зобов'язаний прийняти на роботу, якщо є хоча б три з семи ознак офіційного працевлаштування на повний робочий день.

Ознаки трудових відносин:

співробітник особисто виконує професійні завдання під наглядом того, в інтересах кого виконується завдання;

робота постійна і зазвичай не передбачає конкретного результату за певний період часу;

робота виконується на узгодженому робочому місці, виконується графік і трудовий розпорядок;

співробітнику забезпечують умови праці (інструменти, обладнання тощо);

системно виплачується винагорода за роботу;

роботодавець встановлює тривалість робочого часу;

співробітнику компенсують відрядження та інші витрати, які пов'язані з виконанням завдань.

Також договори підряду заборонять підписувати з працівниками, які будуть виконувати роботи в небезпечних для здоров'я умовах, на роботах зі шкідливими умовами або там, де є потреба у професійному доборі. В такому разі залучати можна буде або співробітників на повний робочий день і повним офіційним оформленням, або фізосіб-підприємців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.