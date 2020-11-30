Кабмін ухвалив нове рішення щодо зарплат: скільки будемо заробляти 2021 року

В Україні Кабмін ухвалив рішення перенести підвищення мінімалки з липня на грудень. Крім того, скасували обіцяний перерахунок окладів для педагогів у 2021-му. Про те, хто й скільки зароблятиме наступного року, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

До чого призведе рішення Кабміну?

Якщо мінімалку підвищать не в липні, а в грудні, українці, які отримують менше ніж 6,5 тис. грн, втратять близько 2,5 тис. грн. Рівно стільки вони могли б отримати, якщо підвищення відбулося б вчасно.

У Кабінеті міністрів вважають, що завдяки такому рішенню вони зможуть заощадити. Мовляв, менше потрібно буде платити бюджетникам. Та й, крім того, мінімальна пенсія для українців із повним стажем, які досягли 65 років, згідно із законом становить 40% мінімалки. Тобто замість 2,4 тис. їм доведеться платити 2,6 тис. грн не з липня, а з грудня.

З іншого ж боку, під час підвищення мінімалки скорочується тіньовий складник. Багато українців і нині за фактом отримує понад 6,5 тис. грн, але роботодавці оформляють їх на мінімалку, щоб не платити всі податки.

А що буде із середньою зарплатою?

Більшість експертів сходиться на думці, що зарплати українців зростатимуть у будь-якому разі. Наприклад, за 2021-й підвищення становитиме 12,1%, йдеться в опублікованому Міністерством розвитку економіки консенсус-прогнозі.

Як зростатимуть середні зарплати:

у 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

у 2023-му – 17 169 грн.

Правда, тут варто враховувати, що інфляція буде на рівні 7,4% (показник із проєкту бюджету). Наприклад, якщо ви нині заробляєте 13 тис. грн, то наступного року ваша зарплата повинна становити близько 14 тис. У такому разі підвищення покриє рівень інфляції, у зворотному ж – реальний розмір доходу знизиться.

Директорка з персоналу Jooble Оксана Вогнева більш стримана у своїх оцінках. Вона вважає, що ринок розділиться на дві групи співробітників. "У загальній динаміці я не ризикнула б прогнозувати зростання зарплат. Швидше ринок розділить працівників на дві контрастні категорії: високооплачуваних фахівців і тих, хто готовий працювати "за їжу". У яку категорію потрапить кожен із нас – вирішувати тільки нам, і це залежить від особистої витривалості й бажання розвиватися", – пояснює Вогнева.

Як не працювати "за їжу"?

Єдина можливість зберегти свій рівень доходу – бути потрібним роботодавцю. Якщо ви добре працюєте, маєте високий рівень професіоналізму, то шанси на гідну оплату праці залишаться навіть в період кризи. Ті ж фахівці, без яких робота компанії не погіршиться, у період кризи ризикують або залишитися з тим же доходом, або ж узагалі втратити робоче місце.

Крім того, також можна переглянути свої навички й розширити їх. Найближчим роком, за оцінками експертів, зростатиме попит на фахівців інтернет-продажів, SMM-ників, антикризових маркетологів. Вчитися можна і в межах своєї спеціальності: проходити додаткові курси, брати на себе ініціативу й розширювати свою зону відповідальності.

А хто взагалі може залишитися без підвищення зарплати?

В Україні вже з 1 січня 2021-го мінімальний оклад для педагога мали підвищити щонайменше до 2,5 прожиткових мінімумів (6810 грн). Таке рішення ухвалив сам Кабінет міністрів своєю постановою №822. Однак днями це ж рішення скасував.

Кабмін скасував підвищення КМУ

У результаті мінімальний оклад молодого вчителя становить усього лише 4455 грн. Підвищення для них буде, але тільки в межах мінімальної зарплати. А ось на обіцяний перегляд грошей не вистачило.

А що буде з ринком праці в майбутньому?

Уже через п'ять років кількість співробітників "надлишкових ролей" (дивіться таблицю нижче) скоротиться з 15,4% до 9%, йдеться у звіті Всесвітнього економічного форуму. "До 2025 року всі більш надлишкові ролі буде скорочено з від 15,4% персоналу до 9% (зниження на 6,4%), нові професії зростуть із 7,8% до 13,5% (зростання 5,7%) від загальної кількості співробітників", – йдеться у звіті.

Майбутнє за розробниками програм і додатків, фахівцями цифрової трансформації. Водночас зростатиме й роль фахівців з інформаційної безпеки. Без роботи ризикують залишитися всі, хто виконує механічну, адміністративну роботу: починаючи від бухгалтера й закінчуючи будівельним робочим.

Професії майбутнього

Деякі ж функції машини і програми щонайменше найближчими п'ятьма роками замінити не зможуть: консалтинг, охорону здоров'я в широкому розумінні (лікарі, тренери щодо здорового способу життя і т. д.), стратегічні радники – усі ці напрямки будуть затребуваними і в майбутньому.

Українців у 2021-му чекає черговий непростий рік. У кращому разі зростання заробітних плат компенсує інфляцію, затребуваними залишаться висококваліфіковані професіонали. Через брак бюджетних коштів Кабмін укотре вирішив заощадити на українцях: переніс підвищення мінімалки та скасував перерахунок окладів для вчителів.