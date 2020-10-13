Кабмін удвічі збільшив витрати на доплати тим, хто бореться з пандемією коронавірусу

Кабінет міністрів удвічі збільшив витрати на доплати військовим, медикам, поліцейським та іншим працівникам, які займаються ліквідацією наслідків пандемії коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну 13 жовтня. Проєкт рішення презентував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він зазначив, що тільки за тиждень 1800 патрульних поліцейських заразилися коронавірусом, за останню добу побито абсолютний антирекорд – 286 заражених.

Доплати за роботу в період карантину скасували. Згідно з новим рішенням, бюджет на доплати збільшили вдвічі, а працівники знову отримають свої надбавки.

Нагадаємо, що Кабмін ставитиме питання щодо звільнення керівників регіональних департаментів охорони здоров'я через затримку з доплатами до заробітних плат медичним працівникам за вересень.

"Попрошу міністра охорони здоров'я надати інформацію, на її основі уряд робитиме подання на Офіс президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідних голів ОДА. Ставитимемо питання звільнення відповідних керівників ДОЗ", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато українських медиків, що працюють із хворими на COVID-19, не отримало анонсованих доплат за вересень.