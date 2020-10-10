Кабмін пропонує заборонити спадок тим, хто не доглядав за родичами

Мінсоцполітики пропонує Раді заборонити приймати спадщину тим, хто не доглядав за своїми літніми родичами. Про це йдеться в тексті законопроєкту.

Документ, як повідомляє Судово-юридична газета, передбачає заборону на отримання спадщини до того моменту, поки не будуть відшкодовані витрати на догляд за літньою людиною в відповідній державній установі.

Передбачається, що особи не мають права на спадщину, якщо раніше ухилялися від догляду за літніми родичами.

Крім того, законопроєкт пропонує внести зміни до Цивільного кодексу в частині перегляду суті довічного утримання та догляду. Натомість за це, установа зможе претендувати на спадщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці можуть втратити право на пенсію, якщо у трудовій книжці є помилка в написанні імені. Помилку у трудовій може виправити тільки той роботодавець, який її допустив. Якщо ж підприємства зараз не існує, виправлення доведеться вносити через суд.