Кабмін пропонує по-новому рахувати зарплати медиків, які лікують хворих на коронавірус

В Україні Кабінет міністрів 9 жовтня розгляне постанову "Про внесення змін до державних гарантій медичного обслуговування". У результаті за новими правилами формуватимуть медичні команди й рахуватимуть їхні заробітні плати: доплачуватимуть за інтенсивність і наявність лабораторії.

Як формуватимуть команди?

Команди медиків, які лікують хворих на коронавірус, можуть працювати без лікаря-анестезіолога, йдеться в постанові. Місце анестезіолога зможе посісти інфекціоніст, терапевт або пульмонолог. Правда, за умови, що в медичному закладі вже створено щонайменше чотири команди з анестезіології, у кожної з яких є щонайменше 20 пацієнтів на місяць. Водночас співвідношення команд з анестезіологом і без нього повинні бути в співвідношенні один до одного.

Як рахуватимуть зарплати?

Кожна медична послуга має свій тариф. Однак для лікування коронавірусу потрібні особливі навички й окремі команди медиків. Саме тому з бюджету хочуть виділяти більше коштів на оплату їхньої роботи.

У межах нових правил введуть коефіцієнт завантаженості команд:

0,78 – якщо до 20 пацієнтів на місяць;

1,26 – якщо від 20 до 40;

1,74 – від 40 до 60;

2,16 – від 60.

Тобто за високої завантаженості зарплата може вирости вдвічі. Крім того, доплата буде й за готовність проводити лабораторну діагностику для підтвердження коронавірусу (доплата становитиме 3,8%). Розмір такої доплати у всіх відрізнятиметься. До слова, нині, залежно від лікарні й ситуації в лікарні, лікар, який займається лікуванням хворого на коронавірус, може офіційно отримувати близько 30 тис. грн.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні вчені створять тест-систему, яка зможе з одного зразка визначати, на що хвора людина – коронавірус, грип або парагрип.