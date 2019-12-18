Кабмін покриє борги із зарплати шахтарям: скільки виділили грошей

Кабінет міністрів України спрямував 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям.

Про це в середу, 18 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.

Олексій Гончарук

Борги із зарплати

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість Верховної Ради на пленарному засіданні в четвер, 31 жовтня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2019 рік, виділивши 1 млрд на погашення боргів перед шахтарями.

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що завдяки втручанню Володимира Зеленського фактично було вирішено питання погашення боргів із заробітної плати працівникам державного підприємства "Львіввугілля".

14 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським шахтарям погасили заборгованість із заробітної плати. За його словами, борг становив 1 мільярд гривень.

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