Головна Новини
18 грудня • оновлено в 14:44
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Кабмін покриє борги із зарплати шахтарям: скільки виділили грошей

1.4т
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України спрямував 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям.

Про це в середу, 18 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.

Кабмін покриє борги із зарплати шахтарям: скільки виділили грошей

Олексій Гончарук

Борги із зарплати

Борги із зарплати

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість Верховної Ради на пленарному засіданні в четвер, 31 жовтня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2019 рік, виділивши 1 млрд на погашення боргів перед шахтарями.

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що завдяки втручанню Володимира Зеленського фактично було вирішено питання погашення боргів із заробітної плати працівникам державного підприємства "Львіввугілля".

14 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським шахтарям погасили заборгованість із заробітної плати. За його словами, борг становив 1 мільярд гривень.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "долг по зарплате" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
долг по зарплате
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
5
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
Одне питання: - яким шахтарям? "" Ім’я сестра, ім’я ""
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Охренеть, вот это счастье! На Украине прям 90-е, так и повеяло из прошлого
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги