Кабмін підвищив зарплати співробітникам Верховної Ради.

Кабмін підвищив зарплати працівникам патронатних служб Верховної Ради. Йдеться про людей, які займаються організацією роботи парламенту, але не мають статусу чиновника.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу, 26 серпня.

Чим пояснили підвищення зарплат

Збільшення виплат пояснили тим, що люди, які працюють у секретаріатах депутатських фракцій, виконують значний обсяг роботи (готують документи, інформацію, аналітику для фракцій), а також змушені працювати понаднормово. І щоб мотивувати цих працівників і запобігти їхньому звільненню, було вирішено збільшити їхні зарплати.

Які зарплати встановили

Згідно із законом, посадові оклади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, визначають множенням 2-х розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року, на певний коефіцієнт.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2020 року становив 2102 грн.

Посади:

Головний консультант Секретаріату голови ВР, головний консультант секретаріату депутатської групи (фракції)

Коефіцієнт був 2,3, стане 2,7. Тобто посадовий оклад був 9669 грн, а стане 11 350 грн.

Старший консультант депутатської фракції (групи) у ВР

Коефіцієнт був 1,79, стане 2,3. Отже, оклад із 7525 грн зросте до 9669 грн.

Консультант секретаріату депутатської фракції у ВР

Коефіцієнт був 1,65, стане 1,8. Це означає, що оклад з 6936 грн зросте до 7567 грн.

Постанова Кабміну kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні Національний банк України закликав зняти обмеження із зарплат у держсекторі і держкомпаніях у 47 тис. грн, яке було введено на період карантину.

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