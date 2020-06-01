Кабмін хоче удвічі підвищити норматив на газ: як із українців додатково зберуть 3 млрд

В Україні ще до 2018-го за рахунок постачальників повинні були встановити лічильники на газ у кожну квартиру й будинок. Усім поставити прилади обліку не встигли, термін перенесли до 2021 року, а тепер же пропонують усіх, хто без лічильника, змусити платити удвічі більше.

Відповідну постанову опублікувало Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища, після цього її видалили з сайту, проте документ перебуває в розпорядженні OBOZREVATEL.

Про те, до чого призведуть нові пропозиції Кабміну й кого вони торкнуться насамперед – читайте в матеріалі.

Газовики хочуть більше грошей

Уже кілька років Асоціація газового ринку вимагає від Кабміну підвищити норматив споживання газу. Його використовують для розрахунку сум у платіжках для тих, хто не встановив лічильник. І таких близько 25%.

У Міненерго стверджують, що такі сім'ї недоплачують 2,6 млрд грн. Мовляв, витрачають більше, ніж передбачено "нормою". А якщо норматив переглянути, то, можливо, платити потрібно буде навіть більше, ніж ви насправді використовуєте.

"До Державної регуляторної служби звернулася Асоціація газового ринку України з приводу того, що відсутність індивідуальних приладів обліку газу призводить до необґрунтованих витрат усіх без винятку учасників ринку природного газу. Крім того, Асоціація пропонує як механізм вирішення ситуації з метою встановлення індивідуальних приладів обліку затвердити обґрунтовані норми споживання природного газу побутовими споживачами", – йдеться в аналізі регуляторного впливу.

Міненерго до думки Асоціації прислухалося й розробило проєкт рішення, згідно з яким норматив споживання газу збільшиться удвічі.

Лише газова плита:

Зараз: 3,28 кубометра на людину.

За новою пропозицією:

з квітня по вересень – 5,2 кубометра на людину;

з жовтня по березень – 7,6 кубометра на людину;

Лише газова плита, але немає гарячої води:

Зараз: 5,39 кубометра на людину.

За новою пропозицією:

з квітня по вересень – 7,1 кубометра на людину;

з жовтня по березень – 12 кубометрів на людину;

Є газова плита й газова колонка:

Зараз: 10,49 кубометра на людину;

За новою пропозицією:

з квітня по вересень – 16,3 кубометра на людину;

з жовтня по березень – 27 кубометрів на людину;

"Відсутність лічильників природного газу в 3,3 млн квартир (домогосподарств) ставить у нерівні умови побутових споживачів, квартири (домогосподарства), які обладнані лічильниками газу, оскільки модель поведінки побутових споживачів, які не мають лічильників природного газу, суттєво відрізняється", – йдеться в документі. Простіше кажучи, без лічильників українці не хочуть економити й витрачають більше.

Експерт у сфері енергоефективності, співробітник однієї з енергосервісних компаній Олексій Ковш розповідає OBOZREVATEL: нормативи на газ в Україні дійсно занижені, але ось вихід із цієї ситуації – встановити лічильники, а не завищувати нормативи.

Колаж

"У нас є закон "Про комерційний облік газу", в тарифі на газ уже закладено встановлення лічильників у квартирах. Питання: чому б замість того, щоб переглядати нормативи, просто не виконати закон і встановити лічильники в усі квартири?" – говорить Ковш.

Розгляньмо на конкретному прикладі. Зараз сім'я в квартирі без центрального гарячого водопостачання, з газовою плитою і центральним опаленням у місяць платить близько 49 грн за блакитне паливо. За новими правилами ця ж сім'я платитиме за чинними тарифами 64 грн із квітня по вересень і 108 грн – із жовтня по березень. Тобто на пів року платіжки виростуть удвічі.

Субсидії й вимкнення гарячої води

Ще одне нововведення цієї постанови: якщо вимкнули гарячу воду, за газ доведеться платити більше. Наприклад, влітку сім'я з трьох осіб повинна платити без лічильника за 15,6 кубометра газу. Або приблизно по 3,9 кубометра за тиждень.

Коли в районі, де живе ця сім'я, проводитимуть гідравлічні випробування, норматив на людину в місяць підвищать до 7,1 кубометра через відсутність гарячої води (а взимку до 12 кубометрів). Тобто за тиждень доведеться платити за 5,3 кубометра, а в сумі за місяць, у якому проводять гідравлічне випробування, потрібно буде заплатити за "зайві" 2,8 кубометра газу.

Крім того, якщо ви відмовитеся, щоб у вашій квартирі встановлювали лічильник на газ, то не зможете отримувати субсидію. В результаті всі ці нововведення повинні призвести до того, що "оператор газорозподільної системи після закінчення півріччя надсилає абоненту перерахунок за спожитий природний газ у період відсутності централізованого постачання гарячої води", – йдеться в постанові.

Експерт у сфері житлово-комунального господарства Анатолій Копчун упевнений: нормативи споживання газу в Україні дійсно потрібно переглядати, але лише після того, як у всіх українців буде можливість отримати лічильник, вартість якого закладена в тарифі.

"Ми платимо за лічильник у тарифі на газ, а тепер повинні ще й переплачувати, бо нам не встановили цей лічильник? У чому тут логіка для споживачів? Нормативи потрібно підвищувати, не сперечаюся. Але де усереднений аналіз споживання від Національної комісії в сферах енергетики і комунальних послуг? Нам хтось показав розрахунки? Чому в постанові посилаються на оцінки зацікавленої сторони – постачальника – велике питання", – говорить OBOZREVATEL Копчун.