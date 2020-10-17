Кабмін хоче штрафувати українців за маски на підборідді: озвучено суми

Кабінет міністрів розробив новий законопроєкт, який повинен зобов'язати не просто носити медичні засоби захисту, але й робити це правильно. За маски на підборідді доведеться платити 255 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі – по суті, навіть трохи зменшуються штрафи, ніж зараз передбачено загальними правилами карантину", – презентував законопроєкт міністр юстиції Денис Малюська.

Якщо раніше за відсутність масок могли оштрафувати на 17 тис. грн, то зараз штраф буде неприємним, але посильним для будь-якого українця, що працює. Так, якщо, наприклад, прийти в торговельний центр і надіти маску на підборіддя, оштрафувати можуть на 170 грн. А якщо порушити правила повторно, штраф становитиме вже 255 грн.

"Перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема й респіраторів або захисних масок, які закривають ніс і рот, а також і виготовлених самостійно – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – йдеться в законопроєкті.

Як пояснює юрист Олександр Плахотник, це адміністративне порушення, виписати протокол і накласти штраф може співробітник поліції. Після початку карантину правоохоронці почали посилено охороняти порядок у метрополітені, співробітник правоохоронних органів є практично на кожній станції. Однак найчастіше поліцейські просто роблять зауваження, а не виписують штрафи, розповідає експерт.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні хочуть по-новому карати за борги з комуналки. Пеня злетить у десятки разів, водночас недобросовісного клієнта можуть залишити без водійських прав і можливості злітати за кордон.