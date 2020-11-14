Кабмін буде по-новому перевіряти пенсіонерів і субсидіантів: кому доведеться пред'явити документи
Кабінет міністрів ухвалив рішення розширити перелік підстав для перевірки одержувачів пенсій та соціальної допомоги (в тому числі субсидій). Якщо українець протягом року не користувався своєю карткою, він зобов'язаний з'явиться в орган, який призначив йому виплату, з паспортом і документом, який підтверджує місце реєстрації.
Відповідні зміни ухвалені на засіданні Кабміну 11 листопада. Документ опублікований на офіційному сайті уряду. "Оган Пенсійного фонду або органу соціального захисту забезпечує проведення ідентифікації і верифікації на основі пред'явленого в обов'язковому порядку особистого паспорта та документа, який підтверджує вік і місце проживання", – йдеться в постанові.
Відзначимо, раніше в Україні хувалили закон "Про верифікацію", згідно з яким всі одержувачі допомоги з бюджету повинні будуть проходити перевірку в три етапи. Більш того, з 1 січня 2021 року перевірка при оформленні допомоги буде проводитися одночасно і Мінсоцом, і Міністерством фінансів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683), щомісяця повинні будуть у середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.