Кабмін анонсував нову пенсійну реформу: скільки заплатимо
В Україні прем'єрміністр Денис Шмигаль пообіцяв в 2021 році запустити накопичувальну пенсійну систему. В результаті на заслуженому відпочинку можна буде отримувати дві виплати.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зараз є кілька проєктів запуску накопичувальних пенсій. Той, що зареєстрували "Слуги народу" в парламенті, обговорювати вже зовсім перестали. У ньому пропонувалося підвищити виплати із зарплати на користь накопичувальних пенсій. І такий крок дійсно здається розумним. Кілька років тому ЄСВ скоротили майже удвічі і з того часу дефіцит Пенсійного фонду різко збільшився. Але про це пізніше.
Згідно з новою ідеєю уряду, платити більше не доведеться. Зараз українці платять 22% ЄСВ і 18% ПДФО. Кабмін пропонує забрати по два відсотки і віддавати їх на накопичувальний рахунок. Наприклад, з 10 тис. грн це буде близько 400 грн.
Припустимо, що ви протягом 35 років щомісяця відкладаєте по 400 грн. Унаслідок можна зібрати 168 тис. грн. Водночас за підрахунками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, можна буде накопичити всього 1 млн грн. "Ці 4% дозволяють за сьогоднішніх цін під час виходу на пенсію отримати 1 млн гривень", – зазначив Шмигаль. Така капіталізація практично неможлива.
Аналітик Володимир Мазуренко розповідає: реально ж підрахувати, скільки грошей можна накопичити, практично неможливо. Усе залежить від того, яка буде інфляція в країні, куди будуть вкладати кошти, що буде з курсом гривні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні пенсії з 2021 року щороку індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не достатньо для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну і накопичувальну пенсійні системи і введуть додатковий внесок для працівника.