Кабмін анонсував нову пенсійну реформу: скільки заплатимо

В Україні прем'єрміністр Денис Шмигаль пообіцяв в 2021 році запустити накопичувальну пенсійну систему. В результаті на заслуженому відпочинку можна буде отримувати дві виплати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зараз є кілька проєктів запуску накопичувальних пенсій. Той, що зареєстрували "Слуги народу" в парламенті, обговорювати вже зовсім перестали. У ньому пропонувалося підвищити виплати із зарплати на користь накопичувальних пенсій. І такий крок дійсно здається розумним. Кілька років тому ЄСВ скоротили майже удвічі і з того часу дефіцит Пенсійного фонду різко збільшився. Але про це пізніше.

Згідно з новою ідеєю уряду, платити більше не доведеться. Зараз українці платять 22% ЄСВ і 18% ПДФО. Кабмін пропонує забрати по два відсотки і віддавати їх на накопичувальний рахунок. Наприклад, з 10 тис. грн це буде близько 400 грн.

Припустимо, що ви протягом 35 років щомісяця відкладаєте по 400 грн. Унаслідок можна зібрати 168 тис. грн. Водночас за підрахунками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, можна буде накопичити всього 1 млн грн. "Ці 4% дозволяють за сьогоднішніх цін під час виходу на пенсію отримати 1 млн гривень", – зазначив Шмигаль. Така капіталізація практично неможлива.

Аналітик Володимир Мазуренко розповідає: реально ж підрахувати, скільки грошей можна накопичити, практично неможливо. Усе залежить від того, яка буде інфляція в країні, куди будуть вкладати кошти, що буде з курсом гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: