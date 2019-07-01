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Їжа по знижках і одяг із секонду: українці сказали, як будуть "виживати" через зростання цін

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У зв'язку із зростанням цін більшість українців готується до серйозної економії.

Своїми методами вирішення проблем читачі OBOZREVATEL поділилися у відповідному опитуванні, участь в якому взяли понад 11 тисяч респондентів.

Так, 28% розповіли, що через зростання цін будуть змушені заощаджувати на їжі. "Доведеться вибирати тільки недорогі продукти по знижках", - відповіли вони.

У той же час 23% не мають наміру обмежувати себе, але заявили про плани припинити платити за комуналку.

Ще 16% готові відмовитися від розваг і походів в кафе, а 15% мають намір відмовитися від сигарет і алкоголю.

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10% відзначили, що будуть економити на одязі і салонах краси. "Можна непогано одягатися і в секонді", - вважають вони.

Решта 8% читачів відповіли, що заощадять на поїздках за кордон і відпочиватимуть в різних куточках України.

Їжа по знижках і одяг із секонду: українці сказали, як будуть "виживати" через зростання цін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року українців очікує чимало змін, пов'язаних з новими тарифами на газ і електроенергію, перерахунком соціальних виплат і пенсій, початком другого етапу медичної реформи і подорожчанням деяких товарів і послуг.

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Тема
Зростання цін в Україні
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Питаться с помойки и одеваться в обноски - вот удел нерабов!
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Вот они-- перемоги майдана!!!! Кастрюлеголовых -- не жаль,жаль украинцев...
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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
Тяжко вам.. Выживать приходится..
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