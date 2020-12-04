Історія найбагатшої скнари ХХ століття: чим відзначилася відьма з Волл-стріт

Американка Генрієтта Ґрін вважається найбільшою у світі скнарою, згідно з Книгою рекордів Гіннеса. Ця впливова й жадібна жінка мала мільйони, але погубила своєю скупістю рідних дітей.

За це її прозвали відьмою з Волл-стріт, про її життя ширяться легенди, а вчинки змушують задуматися про цінність грошей і їхню витрату. OBOZREVATEL вирішив нагадати історію про найбагатшу "скупердяйку" ХХ століття (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Генрієтта Ґрін (у дівоцтві Гоуленд) народилася 21 листопада 1834 року в місті Нью-Бедфорд штату Массачусетс (США). Її батькам належав величезний китобійний флот, також вони отримували значні прибутки, ведучи торгівлю із Китаєм.

Батько й мати Гетті весь час були зайняті, тому дівчинку, коли їй було два роки, відправили жити до дідуся-бізнесмена Гідеона Гоуленда й тітки Сільвії. Зір у старого був слабким, тому, щойно маленька Гетті освоїла грамоту, вона стала читати йому газети зі зведеннями з різних бірж. Так, під впливом дідуся й батька, дівчина захопилася бізнесом і вже в шість років замість ігор у ляльки із захватом читала фінансові статті.

Генрієтта Гоуленд Ґрін успадкувала мільйони від батька й свого часу була найбагатшою бедфордською нареченою

Коли ж Гетті виповнилося 15 років, їй довірили почесну роль сімейної бухгалтерки. З дитинства дівчинка виховувалася в строгості – вона закінчила релігійну школу, а потім училище для дівчат із привілейованих сімей у Бостоні.

Подорослішавши, Гетті стала миловидною дівчиною і мала славу в місті найбагатшої бедфордської нареченої. Спершу від женихів у неї не було відбою, але Генрієтта вже тоді почала показувати свій поганий характер. Чоловіки були їй нецікаві, адже, вважала вона, усі вони хотіли отримати тільки її спадок.

Хоча на вигляд дівчина була більше схожа на сироту, ніж на доньку мільйонера: подейкують, що вона ходила в заношених до дірок чорних сукнях, які ніколи не прала, носила туфлі зі стоптаними підборами й навіть непарні шкарпетки.

Гетті Ґрін називали відьмою з Волл-стріт через її скупість

Якось батько вирішив вивести її у світ і відправив до Нью-Йорка, давши $1000 на новий гардероб. Але повернулася Гетті в тій же старій сукні, радісно повідомивши, що вклала гроші в банківські акції.

Коли Генрієтті виповнився 31 рік, батько помер і залишив їй небувалий на ті часи статок – $6 мільйонів, у перерахунку на сучасні гроші – $100 млн.

У 33 роки жінка вийшла заміж за мультимільйонера й інвестора Едварда Ґріна. Перед весіллям вона змусила його підписати угоду, згідно з якою майбутній чоловік не мав права взяти жодного цента зі статків нареченої. Спершу чоловік поставився до примх Гетті поблажливо, не оцінивши масштабу того, наскільки жінка була зацикленою на грошах. Але пізніше це дорого йому коштувало. У подружжя народилися син і донька.

За легендами, Гетті Ґрін ходила в заношених до дірок чорних сукнях

Водночас Генрієтта із шаленою швидкістю почала примножувати свої багатства через інвестиції. Її чуття на рух ринку й коливання цінних паперів було настільки точним, що за нею стежили всі гравці з Волл-стріт. Брокери знали – акції, які сьогодні купила скнара Гетті, завтра підскочать у ціні.

Але чим більше Ґрін заробляла, тим ефектніше вона демонструвала суспільству свою небувалу жадібність. Зазначається, нібито жінка все життя ховалася від податків, ніколи не вмикала опалення й не використовувала гарячої води. У магазині вона брала дешевший черствий хліб, а своїм дітям купувала тільки поламане печиво. Прочитавши газету з біржовими заголовками, Гетті одразу ж посилала сина й доньку на вулицю, щоб вони продали її.

Генрієтта Ґрін із чоловіком Едвардом та їхні діти – Нед і Сільвія

Якось жінка втратила в екіпажі 2-центну марку й пів ночі шукала її на підлозі. Платити комусь гроші Гетті не тільки не любила – у ресторані вона могла кинути в тарілку із супом камінь і зчинити дикий скандал, щоб обід дістався їй безплатно. Її діти, як і вона сама, постійно ходили в лахмітті.

Але апогей скупості відьми з Волл-стріт трапився, коли син Нед зламав ногу, катаючись на санках. Мати прикинулася жебрачкою й відвела дитину до лікаря для бідних у надії заощадити на лікуванні. Однак медик впізнав Гетті і з гнівом відмовився надавати такі волонтерські послуги. Тоді жінка вдалася до фатального рішення лікувати сина самостійно. Декілька років нога Неда не загоювалася, боліла і врешті її довелося ампутувати. Хлопчик був змушений чекати пів року, поки для нього виготовлять простий корковий протез у лікарні для незаможних.

Подейкують, Гетті отримала ліцензію на зброю й нібито ніколи з нею не розлучалася

Зруйнувавши життя сина, Гетті не пошкодувала й чоловіка – коли Едвард після ризикованої угоди збанкрутував, вона, звісно, не дала йому ні цента.

Чи вміла Генрієтта Ґрін взагалі любити? Кажуть, вона не любила нікого, крім своєї собаки Деві. Американка зізнавалася: "Собака дивиться на мене віддано, і їй не потрібні мої гроші". Водночас жінка-скнара дуже боялася за своє життя – вона ходила в гості з власною їжею і навіть спиртовим пальником для варіння яєць, побоюючись отруєння. Відомо, що також Гетті отримала ліцензію на зброю й нібито ніколи з нею не розлучалася.

"Собака дивиться на мене віддано, і їй не потрібні мої гроші", – казала Генрієтта Ґрін, яку прозвали відьмою з Волл-стріт

Скандальна мільйонерка померла у 81 рік від серцевого нападу під час суперечки з гувернанткою про користь знежиреного молока.

Син і донька успадкували її статки – $200 мільйонів (це приблизно $4 млрд за нинішніми мірками). "Дядечко Нед", як називали нащадка відьми з Волл-стріт, дуже швидко "спустив" свою частину спадщини. Відчувши нарешті свободу від гніту ненависної матері, він купував дорогі автомобілі й вкладав гроші в технологічні розробки. А ось донька Сільвія, маючи гіркий приклад, усе життя займалася благодійністю.

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