Зеленський розповів про іпотеку для українців під 10% річних

Банківські ставки по іпотеці в Україні, які існували раніше, були непідйомними для багатьох сімей, однак зараз деякі українці вже взяли кредити на житло – під 10% річних.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує пресслужба на сайті ОП. Глава держави зазначив, що одна з основних задач нинішньої владної команди – іпотека під 10% річних і менше.

"Ми боролися протягом року. На це працювали і уряд, і Офіс, і Національний банк, і інші банки. Зараз є домовленості, і вони вже втілюються в життя – зараз іпотека знижена. У деяких банках – іпотека під 10%. Загалом було головне завдання: якщо іпотека 10% – ми дійсно допоможемо людям, які зможуть дозволити собі покупку житла", – сказав Зеленський.

За інформацією заступниці голови Офісу президента Юлії Ковалів, за перший місяць роботи програми з надання доступної іпотеки для населення загальний обсяг наданих позик склав 75 млн гривень (більше 200 іпотечних кредитів). До кінця року іпотечний портфель банків може скласти не менше 3 млрд гривень.

Як додав Зеленський, раніше, до обрання президентом, він і сам оформляв іпотеку на покупку житла на столичній Оболоні під "страшні відсотки" – 22-25%. Глава країни сказав, що високі процентні ставки по кредитах на житло створюють значне навантаження на бюджет сім'ї, адже майже весь заробіток доводиться віддавати банку. Тому відсотки повинні знижуватися до обґрунтованого рівня.

"Є складнощі, я знаю. Вони пов'язані з обліковою ставкою Національного банку і з інфляцією. Але всі ці складності – технічні, всі вони з часом будуть нівельовані. Зараз найголовніше – вже є сигнал і приклади: люди можуть і беруть іпотеку під 10%", – сказав глава держави.

Зазначається, що проєкт доступного іпотечного кредитування президент оголосив в якості пріоритетного на початку року, і зараз це тільки перші кроки. У програмі задіяні як державні, так і комерційні банки. Більшість із них запустила пілотний проєкт з 1 липня.

У нинішніх умовах для банків доступна іпотека стає абсолютно комерційним продуктом, у якому вони зацікавлені. Зростає і попит, і кількість заявок на нього.

Кожен банк розробив свої програми і умови надання доступної іпотеки, наприклад загальна сума, розмір першого внеску, термін надання пільгової ставки. Єдина стандартна умова – позичальники повинні продемонструвати банку наявність доходу їх сім'ї або домогосподарства, що дозволить обслуговувати кредит.

В ОП додали, що триває робота над посиленням захисту прав кредиторів, що знижує ризики іпотечних кредитів для банків, а отже – зменшує їх вартість для позичальників.

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