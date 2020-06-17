Інвестори "Укрбуду" скасували акцію під Кабміном та поставили ультиматум владі
Інвестори компанії "Укрбуд" заявили, що скасували мітинги біля Кабміну, яку було заплановано на 17 червня.
Це пояснили прагненням уникнути провокацій та бажанням не перетинатись з акціями, які влаштували інші організації у цей день. Заява про це з'явилась на сайті інвесторів компанії.
"Ми даємо шанс владi виконати свою обіцянку, та вирішити питання Міністерства оборони на цьому тижні. В той же час ми всіма доступними методами передали повідомлення до Кабміну та Міноборони, що у випадку обману, ми обов'язково повернемося на вулицю Грушевсього та не підемо звідти до ухвалення рішення", – сказано у заяві.
Інвестори "Укрбуду" скасували акцію під Кабміном та поставили ультиматум владі
Інвестори "Укрбуду" скасували акцію під Кабміном та поставили ультиматум владі
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