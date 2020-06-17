Інвестори компанії "Укрбуд" заявили, що скасували мітинги біля Кабміну, яку було заплановано на 17 червня.

Це пояснили прагненням уникнути провокацій та бажанням не перетинатись з акціями, які влаштували інші організації у цей день. Заява про це з'явилась на сайті інвесторів компанії.

"Ми даємо шанс владi виконати свою обіцянку, та вирішити питання Міністерства оборони на цьому тижні. В той же час ми всіма доступними методами передали повідомлення до Кабміну та Міноборони, що у випадку обману, ми обов'язково повернемося на вулицю Грушевсього та не підемо звідти до ухвалення рішення", – сказано у заяві.

Інвестори "Укрбуду" скасували акцію під Кабміном та поставили ультиматум владі

Інвестори "Укрбуду" скасували акцію під Кабміном та поставили ультиматум владі

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