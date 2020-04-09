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10 квітня • оновлено в 02:09
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Індексація пенсій українцям: міністерка назвала точну дату

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В Україні планують провести індексацію пенсій на 11% уже 1 травня 2020 року.

Про це в четвер, 9 квітня, у прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"У нас є порядок індексації, прийняте рішення уряду. Тому все в повному обсязі буде виконано", – сказала вона.

Індексація пенсій

Індексація пенсій

Ілюстрація

Наталія Мосейчук, ведуча ток-шоу, і Марина Лазебна

Наталія Мосейчук, ведуча ток-шоу, і Марина Лазебна

Скрін відео

Під індексацію, як зазначила міністерка, не потрапляють понад два мільйони пенсіонерів, а тому їм зроблять доплати.

"Ми зробили таку комбіновану систему, щоб в індексацію потрапило нехай не сім, а 8,5 мільйонів пенсіонерів буде охоплено програмою", – повідомила Лазебна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 квітня поточного року розпочнеться виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

На період карантину пенсії і державні соціальні допомоги будуть змінені автоматично, йдеться у законі №3275 про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусу, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Пенсійний фонд України вже перерахував пенсії працюючим пенсіонерам, в результаті чого пенсії були збільшені 357 тисячам осіб, середній розмір підвищення – 170,80 гривень.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Підвищення зарплат і пенсій Пенсія в Україні
Особа
Марина Лазебная
Місце
Україна
Теги
Економіка України видео пенсії Міністерство соціальної політики
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