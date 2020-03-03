Індексація пенсій: Розенко звинуватив владу в обкраданні українців

Колишній віцепрем'єр України Павло Розенко заявив, що влада, скасовуючи намічену на березень індексацію пенсій, обкрадає 12 мільйонів українців.

А слова чиновників про те, що чіткі терміни перерахунку не встановлені законом, через що індексація зараз нібито неможлива – це цинічна брехня і маніпуляція. Про це Розенко написав в Facebook у вівторок, 3 березня.

Пенсії в Україні

Він звернув увагу, що в законі України про пенсійне страхування вказано, що індексація проводиться щороку, а не раз на півроку або раз на два роки.

"Для забезпечення індексації пенсії ЩОРОКУ проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії", – процитував Розенко статтю з закону.

Отже, на думку Розенка, індексацію пенсій для українців потрібно проводити в березні 2020 року. "Остання індексація пенсій за статтею 42 закону була здійснена минулим урядом 1 березня 2019 року. Саме тому черговий перерахунок пенсій має бути в термін до 1 березня 2020 року. У мене питання до Володимира Зеленського та "Слуги народу": чи розумієте ви, що шляхом "перенесення" індексації на вересень ви тупо обкрадаєте 12 млн українців?", – написав колишній віцепрем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували осучаснення пенсій у березні, яке мало призвести до зростання виплат на 8-12%. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в законі не прописані чіткі терміни, тому рішення щодо пенсій буде ухвалене "протягом року".

Міністерка соцполітики Юлія Соколовська уточнила, що індексацію пенсій проведуть не в березні, як це було минулого року, а тільки у вересні 2020-го. При цьому вона стосуватиметься тільки пенсіонерів старше 80 років. В середньому для них загальна надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня з порушенням закону і може отримати безліч судових позовів від простих українців.

В Україні індексацію пенсій проведуть не в березні, як це було в минулому році, а тільки у вересні 2020 го. В середньому для пенсіонерів старше 80 років надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

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