Ідея Банк запустив нову карту для підприємця: ключ до рахунку 24/7

Ідея Банк пропонує фізичним особам-підприємцям оформити Business Card з технологією безконтактних платежів Contactless від Mastercard. Ця бізнес-карта – простий і зручний прямий ключ до рахунку 2600, що надає підприємцю цілодобовий доступ до коштів на рахунку і можливість розраховуватися безпосередньо онлайн і оффлайн.

З Business Card від Ідея Банку не доводиться кожного разу переказувати кошти з рахунку 2600 на інші карти, щоб користуватися наявними грошима. Карта дозволяє здійснювати операції з безготівкової оплати товарів і послуг, а також отримувати готівку. Зокрема, кошти можуть бути спрямовані на виробничі потреби, витрати господарського характеру, отримання чистого доходу ФОП.

Карта відкривається миттєво і безкоштовно. Діючі клієнти можуть отримати її одразу при зверненні, нові – після відкриття рахунку (теж безкоштовно). Також є можливість оформити іменну картку.

За зняття готівки в банкоматах Ідея Банку в Україні комісія складає 0,8% (мінімум 2 грн), в касах інших банків без врахування їх комісій – 1,5% + 5 грн. У день можна зняти до 50 тис. грн. За більшою сумою потрібно буде звернутися до відділення банку.

Крім того, підприємець може встановити додаткові ліміти добових транзакцій.

Як і раніше за рахунком, так і після оформлення Business Card підприємці можуть отримувати інформацію про рух коштів по рахунку через онлайн-банкінг iFOBS, тут же доступні основні опції класичного онлайн-банкінгу.

"На нашу нову Business Card давно чекали наші клієнти, а в сьогоднішніх реаліях це стає ще більш актуальним. Підприємці – рушійна сила в економіках багатьох розвинених країн, і ми в Ідея Банку прагнемо надати їм сервіс такого рівня, щоб вони могли виділяти більше сил і ресурсів для власної справи, а ми запропонуємо їм для цього необхідні і зручні фінансові інструменти ", – зазначила Юлія Соколова, директор департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку.

Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості. Ідея Банк входить до європейської фінансової групи Getin Holding SA (Польща). Getin Holding SA (Польща) належить 100% акцій банку.

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