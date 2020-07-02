Ідея Банк роздає кредити для бізнесу з унікальними умовами: скільки коштує

Ідея Банк оголосив про запуск нового кредиту для бізнес-клієнтів "Легкий бізнес" з пільговими умовами погашення. Протягом перших трьох місяців клієнти будуть платити тільки комісію за видачу та використання коштів, без погашення тіла кредиту.

Рішення про видачу кредиту ухвалюватимуть дуже швидко — протягом доби. Обсяг кредитних коштів може становити до 500 тис. грн, термін надання — до 36 місяців.

Важлива умова до позичальника — активне ведення бізнесу протягом одного року до моменту подачі заяви в банк.

Серед додаткових переваг продукту — можливість дистанційного замовлення та оформлення, безкоштовне відкриття рахунку, відсутність абонплати за РКО три місяці, безкоштовна видача карти Business Card. Ця бізнес-карта з технологією безконтактних платежів Contactless від Mastercard – простий і зручний прямий ключ до рахунку 2600, що дає підприємцю цілодобовий доступ до коштів на рахунку і можливість розраховуватися безпосередньо онлайн і оффлайн.

Business Card від Ідея Банку

"Ми бачимо, що наші клієнти – малий і мікробізнес – активні навіть під час пандемії, швидко ухвалюють рішення, оперативно адаптуються до нових реалій. Наша мета сьогодні – допомогти українському бізнесу подолати наслідки карантину і надати зручні антикризові умови фінансування. Саме тому ми ініціювали запуск нового полегшеного кредиту, який дозволить підприємцям і компаніям пройти важкі часи з нашою професійною підтримкою. Ми впевнено рухаємося до створення цілісної екосистеми для наших клієнтів, де банк – не тільки фінансовий партнер, а й доречне доповнення в їх повсякденній діяльності. Ми готові підтримати всі сфери послуг, виробництва і торгівлі, зокрема, магазини, салони краси, стоматології, франчайзинг та інше ", – зазначила Юлія Соколова, директор департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку.

Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості. Ідея Банк входить в європейську фінансову групу Getin Holding SA (Польща). Getin Holding SA (Польща) належить 100% акцій банку.