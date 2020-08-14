Ідея Банк пропонує підприємцям кредит 'На розвиток бізнесу'

Ідея Банк запроваджує новий кредит "На розвиток бізнесу" для підприємців, які працюють понад 1 рік. Його мета – допомогти бізнесу використати власний потенціал для розвитку навіть у поточних непростих обставинах.

"Малий та мікробізнес потребує особливої уваги банків у період турбулентних змін. Тим більше, що для багатьох із них ці зміни – завдяки власному завзяттю та винахідливості – ще й можливість розвитку в новій або суміжній ніші. Природно, що для цього їм потрібні вільні кошти. Саме тому ми, як надійний партнер та фінансовий експерт, сформували та пропонуємо підприємцям новий кредит, який дає змогу не зупиняти плани на розвиток. Серед традиційних банківських сервісів ми пропонуємо клієнтам зручні рішення в обслуговуванні, завдяки яким вони можуть не відволікатися на вирішення фінансових питань, а зосереджуватися на розвиткові власної справи", – зазначає директор департаменту по роботі із бізнес-клієнтами Ідея Банку Юлія Соколова.

Идея Банк потурбувався про зручність оформлення та обслуговування кредиту. Нова пропозиція передбачає:

Привабливу відсоткову ставку за кредитом;

Швидке (до 1 години) ухвалення рішення про видачу кредиту;

Сплату кредиту аннуїтетними (рівними) платежами;

Зручність погашення кредиту (договірне списання з поточного рахунку);

Можливість дострокового погашення.

Строк, на який видається кредит "На розвиток бізнесу", складає від 12 до 36 місяців. Мінімальна сума – 75 тис. грн, максимальна – 500 тис. грн.

Передбачено комісії: за видачу кредитних коштів (0,99%) та щомісячна за обслуговування кредиту (2,2%).

Для оформлення нового кредиту потрібно надати банку такідокументи: паспорт, ІНН, фінансову звітність за чотири квартали, виписку з поточного рахунку (в тому числі відкритого в іншому банку) за період не менше шести останніх місяців. Не передбачено забезпечення та виїзд на бізнес.

Кредитні кошти зараховуються на рахунок 2600. Скористатися грошима можна безготівково абоі отримавши готівку за допомогою Business Card від Ідея Банку.