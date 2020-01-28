Хто заробляє більше за всіх: в Україні з'явилися дані про розміри зарплат

В Україні середня зарплата сягнула 12 264 гривні. За довідковим курсом НБУ на 28 січня, це 498,5 грн/$. При цьому з грудня 2018 по грудень минулого року середня зарплата зросла на 16%, а реальна зарплата (якщо відняти зростання цін) – на 11,3%.

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ і організацій у грудні 2019 року склала 12 264 гривні, що в 2,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (станом на 2019 рік – 4173 грн)", – йдеться у повідомленні Держстату.

Найбільші зарплати традиційно отримують у Києві – 18869 грн. При цьому середня зарплата по країні склала 12264 грн.

Зарплати в Україні

Де найвищі зарплати:

Київ – 18869 грн;

Київська обл. – 13259 грн;

Донецька обл. – 13177 грн;

Миколаївська обл. – 12833 грн;

Запорізька обл. – 12249 грн.

Де найнижчі зарплати:

Чернігівська – 8851 грн:

Кіровоградська – 9450 грн;

Чернівецька – 9608 грн:

Івано-Франківська – 9625 грн;

Тернопільська – 9651 грн.

При цьому найбільша зарплата в таких сферах:

Фінансова та страхова діяльність – 22198 грн;

Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 20360 грн;

Інформація та телекомунікації – 19634 грн;

Професійна, наукова та технічна діяльність – 17534 грн;

Промисловість – 13652 грн.

Найнижчі зарплати:

Тимчасове розміщення та організація харчування – 7208 грн

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 8505 грн

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 9412 грн

Освіта – 9695 грн;

Операції з нерухомим майном 10093 грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський буде заробляти в 2020 році майже 1,9 млн гривень у місяць.

У Верховну Раду внесли законопроєкт, який обмежує зарплату народних депутатів до 9446 гривень.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!