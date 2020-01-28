Хто заробляє більше за всіх: в Україні з'явилися дані про розміри зарплат

В Україні середня зарплата сягнула 12 264 гривні. За довідковим курсом НБУ на 28 січня, це 498,5 грн/$. При цьому з грудня 2018 по грудень минулого року середня зарплата зросла на 16%, а реальна зарплата (якщо відняти зростання цін) – на 11,3%.
"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ і організацій у грудні 2019 року склала 12 264 гривні, що в 2,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (станом на 2019 рік – 4173 грн)", – йдеться у повідомленні Держстату.
Найбільші зарплати традиційно отримують у Києві – 18869 грн. При цьому середня зарплата по країні склала 12264 грн.
Зарплати в Україні
Де найвищі зарплати:
Київ – 18869 грн;
Київська обл. – 13259 грн;
Донецька обл. – 13177 грн;
Миколаївська обл. – 12833 грн;
Запорізька обл. – 12249 грн.
Де найнижчі зарплати:
Чернігівська – 8851 грн:
Кіровоградська – 9450 грн;
Чернівецька – 9608 грн:
Івано-Франківська – 9625 грн;
Тернопільська – 9651 грн.
При цьому найбільша зарплата в таких сферах:
Фінансова та страхова діяльність – 22198 грн;
Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 20360 грн;
Інформація та телекомунікації – 19634 грн;
Професійна, наукова та технічна діяльність – 17534 грн;
Промисловість – 13652 грн.
Найнижчі зарплати:
Тимчасове розміщення та організація харчування – 7208 грн
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 8505 грн
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 9412 грн
Освіта – 9695 грн;
Операції з нерухомим майном 10093 грн
Як повідомляв OBOZREVATEL, члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський буде заробляти в 2020 році майже 1,9 млн гривень у місяць.
У Верховну Раду внесли законопроєкт, який обмежує зарплату народних депутатів до 9446 гривень.
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