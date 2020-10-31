Хто залишиться без роботи: названо професії минулого

Уже через п'ять років кількість співробітників "надлишкових ролей" (дивіться таблицю нижче) скоротиться з 15,4% до 9%, говориться у звіті Всесвітнього економічного форуму. При цьому кількість співробітників "нових ролей" збільшиться з 7,8% до 13,5%. Серед професій минулого опинились, в тому числі, бухгалтери та аудитори.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. На основі таких оцінок до цього часу 85 мільйонів робочих місць буде ліквідовано: їхні функції виконуватимуть машини й програми. З іншого боку, з'являться нові завдання й професії, що призведе до створення 97 мільйонів робочих місць. Тобто автоматизація та цифровізація загалом позитивно вплинуть на ситуацію.

"До 2025 року всі більш надлишкові ролі будуть скорочені з від 15,4% персоналу до 9% (зниження на 6,4%), нові професії виростуть з 7,8% до 13,5% (зростання 5,7%) від загальної кількості співробітників", – йдеться у звіті.

Майбутнє за розробниками програм і додатків, фахівцями цифрової трансформації. Водночас буде зростати і роль фахівців із інформаційної безпеки. Без роботи ризикують залишитися всі, хто виконує механічну, адміністративну роботу: починаючи від бухгалтера і закінчуючи будівельником.

Деякі ж функції машини і програми, щонайменше в найближчі п'ять років, замінити не зможуть: консалтинг, охорону здоров'я в широкому розумінні (лікарі, тренери зі здорового способу життя тощо), стратегічні радники – усі ці напрямки будуть затребувані і в майбутньому.

Найменше пощастить простим робітникам, йдеться у звіті. Поступово левову частку їх завдань будуть виконувати машини. Ці опитування Форуму про майбутнє робочих місць показує, що компанії очікують реструктуризації. Більш ніж половина (55%) компаній планує змінити процеси, 43% заявили, що скоротять кількість робочих і 34% готові розширити штат завдяки новим співробітникам. Спеціалізовані завдання підрядникам планують віддати 41% опитаних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.