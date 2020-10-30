Хто залишиться без роботи та які професії злетять у майбутньому: ринок праці кардинально зміниться

У найближчі п'ять років у світі можуть ліквідувати 85 млн робочих місць, замість них з'являться нові спеціальності. Машини та програми замінять тих, хто не зможе адаптуватися до нових реалій.

Про те, які професії та навички будуть користуватися попитом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто ризикує залишитися без роботи

Уже через п'ять років кількість співробітників "надлишкових ролей" (дивіться таблицю нижче) скоротиться з 15,4% до 9%, говориться у звіті Всесвітнього економічного форуму. При цьому кількість співробітників "нових ролей" збільшиться з 7,8% до 13,5%. На основі таких оцінок до цього часу 85 мільйонів робочих місць буде ліквідовано: їхні функції виконуватимуть машини й програми. З іншого боку, з'являться нові завдання й професії, що призведе до створення 97 мільйонів робочих місць. Тобто автоматизація та цифровізація загалом позитивно вплинуть на ситуацію.

"До 2025 року всі більш надлишкові ролі будуть скорочені з від 15,4% персоналу до 9% (зниження на 6,4%), нові професії виростуть з 7,8% до 13,5% (зростання 5,7%) від загальної кількості співробітників", – йдеться у звіті.

Майбутнє за розробниками програм і додатків, фахівцями цифрової трансформації. Водночас буде зростати і роль фахівців із інформаційної безпеки. Без роботи ризикують залишитися всі, хто виконує механічну, адміністративну роботу: починаючи від бухгалтера і закінчуючи будівельником.

Деякі ж функції машини і програми, щонайменше в найближчі п'ять років, замінити не зможуть: консалтинг, охорону здоров'я в широкому розумінні (лікарі, тренери зі здорового способу життя тощо), стратегічні радники – усі ці напрямки будуть затребувані і в майбутньому.

Найменше пощастить простим робітникам, йдеться у звіті. Поступово левову частку їх завдань будуть виконувати машини. Ці опитування Форуму про майбутнє робочих місць показує, що компанії очікують реструктуризації. Більш ніж половина (55%) компаній планує змінити процеси, 43% заявили, що скоротять кількість робочих і 34% готові розширити штат завдяки новим співробітникам. Спеціалізовані завдання підрядникам планують віддати 41% опитаних.

"Перерозподіл поточних завдань між людьми і машина вже в процесі. Алгоритми й машини будуть насамперед орієнтовані на інформаційні завдання та обробку й пошук даних, адміністративні завдання та деякі аспекти традиційного керівництва. Завдання, де потрібні люди, включають управління, консультування, прийняття рішень, міркування", – йдеться у звіті.

Розвиток гальмує брак навичок

На питання про те, що гальмує розвиток цифровізації та автоматизації, більшість роботодавців відповідає: брак навичок на місцевому ринку праці та нездатність залучити таланти. Питання нестачі навичок більш гостро стоїть у професіях, що розвиваються.

Найбільш затребувані навички в майбутньому:

Аналітичне мислення та інновації

Активне навчання та стратегії навчання

Комплексне вирішення проблем

Критичне мислення й аналіз

Креативність, оригінальність та ініціативність

Лідерство та соціальний вплив

Використання, моніторинг і контроль технологій

Технологічний дизайн і програмування

Стійкість, стресостійкість і гнучкість

Міркування, вирішення проблем і мислення

Емоційний інтелект

Пошук та усунення несправностей і взаємодія з користувачем

Сервісна орієнтація

Системний аналіз та оцінка

Переконання й переговори

З огляду на тенденції, можуть з'явитися і нові професії, які увірвуться в рейтинги найбільш оплачуваних, але будуть тісно пов'язані з нинішніми лідерами.

"Наприклад, автоматизація тих же аграріїв, або інших професійних сфер, – передбачає HR-експертка Тетяна Пашкіна. – Можливо, якщо у нас буде робота над вакциною від COVID-19. Тоді вибірково будуть високооплачувані фармацевти, генетики, біогенетики. Але мені здається, що потенціал ринку українських роботодавців не дуже великий".

Лише у деяких сферах є невеликий шанс стати більш прибутковими. Загалом зарплати IT-сфери і надалі будуть набагато вищими від усіх інших. Адже зараз, коли у нас криза, багато роботодавців максимально економлять на всіх ресурсах, зокрема й людських. Говорити про підвищення зарплат у таких умовах не доводиться. Крім того, Тетяна Пашкіна впевнена, у багатьох сферах система оплати праці може змінитися. Орієнтуватимуться на результати роботи.