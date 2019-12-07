Хто залишиться без пенсій в 2020-му: нові вимоги щодо стажу

В Україні в 2020-му тільки ті 60-річні, які мають від 27 років стажу, зможуть вийти на пенсію. Решті доведеться працювати до 63 і навіть 65 років.

Детальніше про те, як будуть рости вимоги і хто не зможе отримати пенсію в 2020-му – в матеріалі OBOZREVATEL.

В Україні в 2028-му тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або 65 років. Підвищення вимог щодо стажу вже відбувається.

minfin.com.ua

У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Фактично кількість українців пенсійного віку, але без пенсій, буде рости з кожним роком.

Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:

в 2020-му – від 27 років стажу;

в 2021-му – від 28 років стажу;

у 2022-му – від 29 років стажу;

в 2023-му – від 30 років стажу;

в 2024-му – від 31 роки стажу;

в 2025-му – від 32 років стажу;

в 2026-му – від 33 років стажу;

в 2027-му – від 34 років стажу;

в 2028-му – від 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 63 роки:

в 2020-му – від 17 до 27 років стажу;

в 2021-му – від 18 до 28 років стажу;

у 2022-му – від 19 до 29 років стажу;

в 2023-му – від 20 до 30 років стажу;

в 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

в 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

в 2026-му – від 23 до 33 років стажу;

в 2027-му – від 24 до 34 років стажу;

в 2028-му – від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

в 2020-му – до 17 років стажу;

в 2021-му – до 18 років стажу;

у 2022-му – до 19 років стажу;

в 2023-му – до 20 років стажу;

в 2024-му – до 21 року стажу;

в 2025-му – до 22 років стажу;

в 2026-му – до 23 років стажу;

в 2027-му – до 24 років стажу;

в 2028-му – до 25 років стажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні у 2019 році повинні були запустити накопичувальні пенсії, рішення відтермінували;

Мінімальної пенсії не вистачає навіть на покупку найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

З 2019 року перерахунок буде відбуватися автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;

Питання підвищення пенсійного віку залишилося актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!