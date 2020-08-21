Хто в Україні заробляє від 80 тисяч: названо найбільш високооплачувані вакансії

В Україні за останній місяць список найбільш високооплачуваних вакансій зайняла одна сфера – IT. Програмісти можуть розраховувати на дохід від 80 тис. грн на місяць.

Про це йдеться в даних статистики одного з найбільших кадрових порталів. Так, якщо в попередні місяці в списку вакансій з високими зарплатами також з'являлися і менеджери в різних сферах, зараз же абсолютно все пропозиції для програмістів.

Найбільш високооплачувані вакансії:

Senior IOS developer c зарплатою 90 тис. Грн;

Senior Java developer c зарплатою 85 тис. Грн;

Senior Front-End developer c зарплатою 85 тис. Грн;

Team Lead PHP developer c зарплатою 80 тис. Грн;

Senior Javascrip developer c зарплатою 80 тис. Грн.

Нагадаємо, згідно з оцінками міністерства розвитку економіки, в наступному році українці в середньому будуть заробляти на 12,1% більше. Тут важливо відзначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частина підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому плата збільшиться на 6%, а в 2023-м – ще на 5,1%.

Як будуть рости середні зарплати:

в 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

в 2023-му – 17 169 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу по частковому безробіттю. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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